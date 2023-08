Slovenija zaprosila za pomoč: poglejte, kaj so poslale evropske države (VIDEO in FOTO)

V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del Slovenije, je pomoč do ponedeljka ponudilo več držav. Med njimi so vse sosede pa tudi Severna Makedonija, Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka, Slovaška in Španija. Pomoč in podporo so ponudili še Črna gora, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija in Malta,pa tudi slovenska skupnost, ki živi v ZDA, in sicer prek slovenskega konzulata v Clevelandu.

Slovenska vojska je dobila dodatne okrepitve. FOTO: Slovenska vojska

Zaradi obsežnosti prizadetih območij in omejenih kapacitet na nacionalni ravni je Slovenija v nedeljo zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite (ERCC) in Nata v obliki mehanizacije, helikopterjev in montažnih mostov.

Prek ERCC so se odzvale Bolgarija, Hrvaška, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Češka in Slovaška. Ponudili so tudi prihod pooblaščenca iz centra nujnega odziva ERCC. Prek mehanizma Nata za odzivanje na naravne in druge nesreče (EADRCC) pa sta se odzvali Španija in Hrvaška.

V torek je tako pomoč prispela iz Španije in Nemčije, danes pa tudi iz Francije in ZDA. Na poti je še pomoč iz Slovaške. Pomoč vključuje predvsem težko mehanizacijo.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah FOTO: Delo/Slovenske novice

Slovaški premier Ludovit Odor je danes na omrežju X sporočil, da v Slovenijo pošilja štiri gosenične bagre s šestimi upravljavci. Na terenu pa so tudi ekipe iz Evropskega poveljstva ZDA (EUCOM) in ameriške agencije za mednarodno pomoč (Usaid), je na omrežju X zapisalo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.

»Prvi nemški transportni helikopter za težke tovore je že pristal na Brniku, prav tako španski helikopter chinook. S svojim delovanjem bosta skupaj s slovenskimi in drugimi tujimi posadkami helikopterjev zagotavljala pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Po pomoči helikopterja hrvaške vojske, ki je skupaj s slovenskimi letalci pomagal pri sanaciji jezu v Dolnji Bistrici, v Slovenijo prihaja še 17 pripadnikov hrvaške vojske z gradbeno mehanizacijo,« je na družbenem omrežju X zapisala Slovenska vojska.

