Vedno imamo izbiro

Vsi smo skupek karme, energije prednikov in preteklih življenj - temu ne moremo pobegniti. Lahko pa problematiko ozavestimo in spremenimo. Zavedamo se, da so naše besede nepredstavljivo močna oblika izražanja, ki nosi energijo in informacije. Če jih kombiniramo z intenzivnimi čustvi, jih ta podžigajo in pomnožijo. Ko se pridruži še namera, lahko stvari stečejo v uničujočo smer. Dodatno netivo za uresničevanje namer je lahko tudi življenjska sila, kar je razlog, da so v zgodovini pogosto izvajali žrtvovanja v ritualih in obredih.

Če imate torej kakršne koli kronične težave – bolečino, nesrečo, neuspeh, nenadno nihanje telesne teže –, se ozrite za vzroki v pretekla življenja, pravijo zdravilci, saj se kletve v energijskem telesu ohranjajo. Čas namreč ni linearen, ampak se vse dogaja istočasno. Če so bili urok, kletev, prisega, zaobljuba, razglas, zaveza ali pogodba ustvarjeni v enem od preteklih življenj – morda celo podprti z ritualom –, imajo v sebi še vedno ogromno aktivne življenjske sile. Kar se nam je zgodilo in čemur smo se zavezali ali bili izpostavljeni, še vedno vpliva na sedanje življenje ter spreminja rezultate naših prizadevanj in dejanj.

Kar se nam je zgodilo in čemur smo bili izpostavljeni, vpliva na sedanje življenje ter spreminja rezultate naših prizadevanj. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Izredno močni so rituali, sklenjeni s krvjo ali podprti z intenzivnimi čustvi. Strah lahko na primer ohrani moč nad človekom ali družino skozi stoletja. Strah pred peklom je odličen primer, kako lahko nadziraš celotne generacije, tako da jih prestrašiš. Strah pred preživetjem je povezan s korensko čakro, in če ne deluje skladno s svojim namenom, se zamajejo temelji človekovega dobrega počutja, varnosti in pripadnosti.

Naše glavno vodilo

Mnogo ljudi je izpostavljeno urokom. Zelo površni smo namreč z besedami in se ne zavedamo njihove moči. Sebe in druge nezavedno nenehno preklinjamo, ne da bi vedeli, da nas že preprosti samouroki lahko energijsko zavežejo, da ustvarimo življenjski slog, ki blokira naše zdravje in sanje. Vsakokrat, ko vas kdo močno ujezi ali razočara, se torej ustavite, namesto da pomislite, naj se mu zgodi kaj slabega.

Če želite odkriti, ali nosite škodljive odtise iz preteklosti, končajte stavka: »Jaz vedno … Jaz nikoli …« Odkrili boste, da imate lahko prepričanje, da morate vedno vse storiti sami ali da nikoli nimate dovolj denarja. Pozorni boste na pogoste vsakdanje komentarje, povezane s preteklostjo, na primer počutim se kot suženj, imam zvezane roke, zasadili so mi nož v hrbet, situacija je brezizhodna itd. Te ponavljajoče se teme, ki jih dojemamo kot resnične in oblikujejo naše življenje, so jedra preteklih nerešenih zgodb.

Naše glavno vodilo naj bo zato v vsakem primeru, da če počnemo dobre stvari drugim, se nam bo to vrnilo v obliki blagoslova. Če goljufamo, izigravamo in škodimo drugim, pa se nam bo negativna energija vrnila v trojni meri.