Cvetovi akacije za dobro prebavo in zdrava dihala (tako jih lahko uporabite)

Navadna robinija ali neprava akacija je trnasto drevo z zanimivimi sestavljenimi listi, trdim lesom in lepimi belimi dišečimi cvetovi. Ti ne samo, da majskim in junijskim dnem pričarajo lepo aromo, so tudi zelo zdravi, piše healthline.com.

Iz njih lahko pripravite čaj, ki blagodejno vpliva na dihala, lajša simptome astme in bronhitisa ter pomaga pri zdravljenju gripe ali prehlada.

Še drugi učinki

Ob tem je akacijev čaj dober za prebavila, saj premaguje težave s prebavo, tudi s pekočo zgago, deluje antioksidativno, s čimer blaži telesna vnetja, krepi odpornost, zagotavlja energijo, pomaga pri revmi in išiasu ter skrbi za zdravo srce.

Nabiranje

Cvetove akacije lahko nabirate skozi vso sezono cvetenja, preden jih posušite, s stebel ločite posamične cvetke.

Čaj iz cvetov akacije

Za njegovo pripravo potrebujete:

dve čajni žlički posušenih cvetov akacije

dva decilitra vode

Priprava:

Z vrelo vodo prelijte cvetove.

Pokrijte in počakajte od pet do deset minut ter precedite.

Čaj je dober vroč ali hladen.

Morebitni stranski učinki

Čaj akacije ali drugi pripravki iz cvetov so načeloma varni za uživanje, ni pa dobro z njimi pretiravati.

Kajti imajo odvajalni učinek in lahko, kadar se jih zaužije v velikih količinah, povzročijo drisko, tudi trebušne krče.

Možna je alergija na akacijo, ta je pogosta pri osebah, ki so preobčutljive za kikirikije. Simptomi alergije so izpuščaji, srbenje, zatekanje in težko dihanje.

Osebe, ki uživajo določena zdravila, denimo za redčenje krvi ali za sladkorno bolezen, naj se pred uživanjem akacije posvetujejo z zdravnikom.

Ne samo čaj, tudi prigrizek

Akacijev čaj je le eden od načinov uporabe cvetov te rastline, iz njih lahko nastane tudi okusen ocvrti prigrizek:

Zanj potrebujete:

dve jajci

250 mililitrov mleka

130 gramov moke (pol ostre, pol mehke)

eno žlica sladkorja

ščepec soli

žličko pecilnega

en vanilin sladkor

približno 200 gramov osmukanih akacijevih cvetov

približno 50 mililitrov olja za cvrtje

sladkor v prahu za posip (po želji)

Priprava:

V posodi stepite rumenjaka.

Beljaka v drugi posodi stepite v sneg.

Rumenjakoma dodajte mleko, postopoma preostale sestavine, na koncu sneg beljakov.

Masi primešajte akacijeve cvetove.

V ponvi segrejte olje in z žlico oblikujte ocvrtke.

Polagajte jih v vroče olje in ocvrite.

Ocvrte položite na papirnato brisačko, da vpije odvečno olje.

Po želji jih posujte s sladkorjem.

Cvetje lahko ocvrete tudi na pecljih, v tem primeru združite po dve vejici in ju pomočite v maso ter ocvrite.

Akacijev med je zvezda

Akacijevi cvetovi z vonjem privabijo veliko žuželk, tudi čebel, ki iz nabranega nektarja delajo okusen in zelo zdrav med.

Ta je poseben zato, ker ne kristalizira, je svetle barve in se uporablja kot druge vrste medu, zlasti je dobrodošel za zdravljenje prebavnih motenj, nastalih zaradi želodčne kisline.

Je tudi naravni blažilec bolečin, pomaga pri težavah s spanjem, blaži stres in s tem pomirja.

Izboljšuje krvni pretok, spodbuja nastajanje rdečih krvničk v telesu in je dobrodošel za vse, ki jim primanjkuje hemoglobina, zlasti za ženske med menstruacijo.

Je naravno odvajalo in pomaga pri drugih težavah s prebavo, pri zdravljenju kolitisa oziroma vnetne bolezni črevesne sluznice, je odlično naravno sladilo, krepi odpornost in zaradi močnega antioskidativnega delovanja varuje celice pred poškodbami prostih radikalov.

Dobrodošel je tudi v kozmetiki kot sredstvo za nego kože in las ter spodbuja celjenje ranjene ali opečene kože.