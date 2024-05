Meteorolog Gregorčič: Pred nami so res nestanovitni dnevi ...

Zaradi atlantskih motenj, sekundarnih ciklonov in višinskih vetrov, ki našim krajem dovajajo več vlažnega zraka, lahko ta mesec pričakujemo še veliko ploh in neviht, poroča neurje.si. Konec maja bodo temperature višje, zato bo še večja verjetnost neviht.

V četrtek in petek se nam obeta veliko padavin, predvidoma na zahodu in severu države. Zaradi tega lahko ponekod močno narastejo vodotoki, kar lahko povzroči razlivanje in poplave na določenih območjih.

Za dodatna pojasnila smo prosili meteorologa dr. Branka Gregorčiča, ki je za Slovenske novice povedal: »Pred nami so res nestanovitni dnevi z občasnimi padavinami. V sredo se bo dež začel popoldne, najprej na zahodu države.«

Dejal je, da bodo v četrtek pogoste krajevne padavine, tudi plohe in nevihte.

Meteorolog Branko Gregorčič, Arso. FOTO: Leon Vidic/delo

»Največ dežja bo padlo na Primorskem in na Gorenjskem, a do večera večjih, s tem pogojenih težav ne pričakujemo.«

Največ dežja bo v noči na petek, vikend bo sončen

»Padavine bodo najmočnejše v noči na petek, ko bodo zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi krajevni nalivi. O morebitni zaostritvi opozorila, ki je trenutno rumene stopnje, se bomo odločili po novih izračunih jutri oz. najkasneje v četrtek zjutraj,« je povedal.

V petek zjutraj bo dež večinoma ponehal, v petek čez dan se bo od juga delno zjasnilo. Le v hribovitem svetu na zahodu bo še nekaj ploh.

V soboto in nedeljo kaže na večinoma suho in tudi razmeroma sončno vreme.