Pozor, Arso prižiga alarme za točo

Danes se bo dopoldne povsod pooblačilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo ponekod še občasno deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. A pozor, Arso je prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo za Dolensjko, Savinjsko, Spodnje Posavsko regijo ter Ljubljano z okolico.

FOTO: ARSO

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

