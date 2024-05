Slovenski ribič ujel najbolj strupeno ribo na svetu: en miligram lahko ubije človeka (FOTO)

Iz puljskega akvarija so sporočili, da je slovenski ribič Anton Vidovič v ponedeljek pri otoku Ceja v Medulinskem zalivu opazil sedem srebrnoprogastih napihovalk (Lagocephalus sceleratus), eno pa ujel na globini devetnajst metrov. Ribo so odpeljali v Center za raziskovanje morja Rovinj.

Ribe napihovalke veljajo za ene najbolj strupenih živali na svetu. Srebrnoproga napihovalnika, ki so jo ujeli v Jadranu, pa vsebuje izjemno močan strup tetrodotoksin, ki lahko povzroči hude zdravstvene težave in smrt zaradi uživanja.

FOTO: Osebni arhiv Anton Vidovič

Tetrodotoksin je najbolj skoncentriran v spolnih žlezah in jetrih, prisoten pa je tudi na koži. Že odmerek od 1 do 2 mg naj bi bil usoden. Zastrupitev namreč povzroči paralizo mišic, prenehanje dihanja in na koncu odpoved srca, zato je najbolje, da se teh rib sploh ne dotikate.

Srebrnoprogasta napihovalka prihaja iz Indijskega oceana in se je kot lesepski migrant preselila v Sredozemlje, za človeka in druge vrste pa je lahko smrtno nevarna. Pri Dubrovniku so jo prvič ujeli leta 2012.

V zadnjih letih je v Sredozemlju zaradi njenega uživanja umrlo več deset ljudi. Na Hrvaškem menda ni bilo smrtnih primerov zaradi uživanja te ribe, medtem ko so v Sredozemlju poleg ljudi bile žrtve tudi mačke, ki so se prehranjevale z odvrženimi smrtonosnimi ribami.

V Akvariju Pula so pojasnili, da ta vrsta ribe zaradi plenjenja in pomanjkanja naravnih sovražnikov negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in ogroža ribištvo, saj poškoduje ribiške mreže, vabe in trnke.