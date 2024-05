Sin (38) razgrajal doma, nato z nožem nad policiste

S PU Koper sporočajo, da so bili včeraj z vasi v okolici Kopra poklicani na intervencijo, ker je doma razgrajal in grozil sin. 38-letnik je z nožema poskusil napasti tudi policiste, ki so prišli na kraj.

Zoper osumljenca so zato uporabili prisilna sredstva, in sicer individualno telesno silo in sredstva za vezanje in vklepanje - lisice. Osumljen je storitve kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Odrejeno mu je bilo pridržanje, postopki še potekajo.