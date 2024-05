Posnetek razburil Slovence: Rektor ljubljanske univerze ob napisu F... NATO ...

Slovenski študenti na FDV so se pridružili protestnemu valu v podporo Palestini na fakultetah po vsem svetu in več dni zasedali prostore fakultete. Zasedbo prostorov fakultete so v ponedeljek končali, napovedujejo pa, da bodo stopnjevali pritiske na Univerzo v Ljubljani.

Rektor ob napisu F... NATO ...

Z njimi se je včeraj sestal tudi rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, da je prisluhnil njihovim zahtevam. Njegov medijski nastop po koncu srečanja pa je požel ogromno pozornosti. Tako je denimo nekdanji minister in profesor Žiga Turk na omrežju X zapisal: »ali je plakat FUCK NATO na spodnji sliki skladen z Etičnim kodeksom Univerze v Ljubljani, ki v 2. odstavku 18. člena pravi: "Politično oz. drugo agitiranje v prostorih ali na območju univerze, uporaba pedagoškega procesa in univerzitetnih sredstev za politične oz. druge neakademske namene pomenijo kršitev tega kodeksa."«

Ob tem nam je Nina Narat Meden, predstojnica organizacijske enote za komuniciranje Univerze v Ljubljani, pojasnila: »Rektor prof. dr. Majdič se je včeraj na srečal s študentkami in študenti, po srečanju pa je v preddverju pred predavalnico 1, ki so jo ti zasedli, odgovarjal na novinarska vprašanja. Tako lokacijo intervjuja kot tudi posamezne kadre s transparenti, ki so jih na stene obesile protestnice in protestniki, so izbrali mediji. Rektor za napis ni vedel, se z njim ne strinja in ne izraža njegovih političnih stališč.«