Pomembno sporočilo onkološkega inštituta bolnikom in vsem Slovencem

Tako poteka prihod na OI

Tudi na onkološkem inštitutu imajo težave zaradi okužb med pacienti in osebjem. FOTO: Leon Vidic, Delo

Vstop na OI je mogoč le prek nadzorne triažne točke v stavbi E s strani Ljubljanice.

Bolnike prosijo, da če imajo znake okužbe dihal (kašelj, težko dihanje ali občutek pomanjkanja zraka) ali so bili v rizičnem stiku z osebo s sumom ali potrjeno okužbo s koronavirusom ali so bili v zadnjih 14 dneh v tveganih državah, da svojo obravnavo prestavijo. Povežejo naj se s svojim lečečim onkologom prek njihovega klicnega centra na telefonskih številkah: 080 29 00 ali 01 5879 163. Svetujemo, da bolniki glede akutne okužbe dihal kontaktirajo svojega osebnega zdravnika.

Bolnike prosijo, naj bodo dosegljivi po telefonu dan ali dva pred naročenim terminom na OI, ker jih zdravstveno osebje OI kliče z namenom predhodnega preverjanja njihovega zdravstvenega stanja.

Na dan obravnave je vstop na OI mogoč 15 minut pred naročeno obravnavo; če je bolnik pred tem naročen na odvzem krvi, je vstop mogoč 90 minut pred obravnavo.

Na nadzorni triažni točki naj bolniki zdravstvenemu osebju pokažejo naročilo na obravnavo. Prosijo tudi, da iskreno odgovarjajo na zastavljena vprašanja, s katerimi osebje preverja njihovo zdravstveno stanje.

Spremstvo svojcev je dovoljeno le do nadzorne triažne točke, nadalje bolnika prevzame zdravstveno osebje. Na OI velja tudi popolna prepoved obiskov, izjema so umirajoči bolniki.

Okuženi med bolniki in zaposlenimi

Ranljiva skupina

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) pozorno spremljajo epidemiološko sliko novega koronavirusa v državi, ki se v zadnjih dneh izrazito slabša. V prihajajočih tednih pričakujejo težke razmere v državi, predvsem v zdravstvu, ob tem pa bolnikom in njihovim svojcem sporočajo, da kljub zelo razširjenemu virusu OI še naprej neprekinjeno izvajajo svoje poslanstvo, to je obravnava onkoloških bolnikov iz vse Slovenije.»Z ustreznimi ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe, ki so prilagojeni specifičnosti naše ustanove in bolnikov, smo poskrbeli za varno okolje, zato bolnike pozivamo, da tudi ob morebitnem nadaljnjem slabšanju epidemije ne opuščajo zdravljenja,« sporočajo in dodajajo, da se epidemiološkim razmeram prilagajajo z ukrepi in ustrezno organizacijo dela, da lahko obravnava poteka nemoteno in varno tako za bolnike kot zaposlene.Bolnike in svojce prosijo za razumevanje. Vsi ukrepi inštituta so namenjeni zagotavljanju varnosti, zato prosijo za strpnost in upoštevanje navodil zdravstvenega osebja OI:Tudi na OI so imeli v zadnjih tednih povečano število potrjenih okužb med bolniki in zaposlenimi. »Po naših izkušnjah primere okužb dobro obvladujemo, kar pomeni, da so naši varnostni ukrepi dobri. Seveda pa si želimo, da bi bilo teh primerov čim manj, saj s tem narašča število odsotnosti, zaradi katerih je obremenitev osebja večja,« pravijo in dodajajo, da se vsi zaposleni trudijo, da bo onkološka dejavnost potekala nemoteno, »kar bomo zagotovili z znanjem, ki smo ga pridobili v zadnjih mesecih in ob prvem valu okužb, ter s trudom in požrtvovalnostjo, kot vedno doslej«.Onkološki bolniki so ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za težji potek bolezni. Po podatkih Registra raka je danes že v vsaki četrti slovenski družini en član, ki je zbolel za rakom. Na OI zato pozivajo vse državljane k solidarnosti do teh ljudi, »ki so med nami, so naši znanci, sorodniki, sosedje, in pozivamo k doslednemu spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov. Prav tako prebivalce pozivamo, da v teh časih skrbijo za svoje zdravje, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, ter so pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.«