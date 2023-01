Pomagali smo mali Mii, ima redko bolezen, ki zahteva večletno zdravljenje v Bruslju (FOTO)

Ko smo pred dnevi poklicali v Prlekijo in staršem deklice Mie sporočili, da jim bomo prinesli bon, vreden 20.000 evrov, oče Marjan Plejnšek ni mogel verjeti, kaj je slišal. S partnerico in Mijino mamo Jasmino Belšak sta bila izjemno presenečena, kako radodarni so bili bralci in bralke Slovenskih novic, ki so s svojo dobrosrčnostjo gotovo dali upanje, da bo deklica počasi ozdravela in bo lahko s svojo sestrico Pio živela kot vsi vrstniki.

»Zdaj smo vsaj rešeni skrbi, kako Mio peljati v Bruselj, kjer bo potekalo njeno zdravljenje,« sta nam kratko povedala Jasmina in Marjan, ki se na vse načine borita za malčico, ki se je rodila z izrastkom na levi strani trupa (limfangion), ta je bil zraščen z levo roko. Gre za redko bolezensko stanje, ki zahteva zdravljenje izključno v tujini.

Redno hodi v UKC

Mia se že od rojstva zdravi v UKC Ljubljana. Najmanj enkrat na dva tedna jo vestni in zagnani starši peljejo iz Prlekije v prestolnico. A žal lahko njen zahtevni primer uspešno zdravijo le v Bruslju. Zdravljenje bo trajalo več let in bo zahtevalo več operativnih posegov, s čimer so povezani veliki stroški. Samo en ciklus v Bruslju, čeprav osnovno zdravljenje plača zavarovalnica, stane 8000 evrov (potovanje, bolnišnična oskrba ter skleroterapije prizadetega dela). Potrebnih pa je več ciklusov zdravljenja.

Ker Mijine težave zahtevajo, da je ob njej zmeraj eden od staršev, je zaposlen le oče, mama pa se mora posvetiti le njej. Za prvo zdravljenje v Bruslju so starši z odrekanjem sami prihranili sredstva. Zdaj bo lažje, saj smo jim izročili 20.000 evrov, ki ste jih, dragi bralci in bralke, zbrali prek Krambergerjevega sklada in še enkrat potrdili, da lahko stopimo skupaj, ko je treba.

»V življenju nas nemalokrat doletijo nepričakovane stvari in jih poskušamo nekako reševati, žal pa nas včasih postavi pred ovire, s katerimi se težko soočimo čisto sami. Še posebno težko je, ko smo skoraj nemočni in trpijo naši otroci. Najverjetneje bi vsak oče ali mama za svojega otroka naredil vse, pa naj bo še tako težko. Tudi naša družina se je v nekem trenutku znašla v težki situaciji, zato smo naposled prosili za pomoč tudi javnost in dobre ljudi,« pravi Marjan in nadaljuje: »Našo stisko in prošnjo za pomoč ste opazili tudi v uredništvu Slovenskih novic in nam prek Krambergerjevega sklada ogromno pomagali. Težko vam opišemo, kako zelo hvaležni smo za vsako pomoč. Ko se človek spomni, koliko solidarnosti premoremo v naši mali Sloveniji, se ti lahko orosi oko. Za vašo pomoč pri zdravljenju Mie se vam iz srca zahvaljujemo. Hvala vsem dobrim ljudem, vsem bralkam in bralcem Slovenskih novic, ki ste začutili našo stisko in pomagali. Z veseljem ji bova povedala, ko bo odrasla, koliko različnih posameznikov, ljudi in organizacij nam je pomagalo do njenega boljšega življenja. Še enkrat hvala iz srca.«

Ne sme se družiti

Za mlade starše in preostale najbližje svojce je namreč vedno najhujše, če po veselem pričakovanju naraščaja izvedo, da njihov dojenček ni povsem zdrav, ali pa hudo zboli tik po rojstvu. In nekaj takšnega sta doživela 32-letna Jasmina in 39-letni Marjan iz Gradišča, v občini Sveti Tomaž, nedaleč od Ormoža, ki imata poleg Mie še starejšo hčerko Pio.

»Samo jaz sem zaposlen in tudi s podaljšanim delom nisem sposoben zaslužiti za vse potrebno za celo družino, sploh pa ne toliko, kolikor znašajo vsi stroški zdravljenja. S težkim srcem in z žalostjo smo se morali odločiti za širšo akcijo zbiranja sredstev,« pove oče.

Jasmina pa doda, da sama v službo ne more, saj mora biti Mia izključno doma, ne sme namreč v vrtec, prav tako ne sestrica Pia, ki bo kmalu stara štiri leta. Zato mora biti mama vseskozi pri deklicah. Mia dobiva zdravila, ki ji slabijo imunski sistem in je dovzetna za vse bolezni, kar pa lahko ogrozi njeno zdravje in zdravljenje. »Nikakor ne smemo domov prinesti prehlada, vmes je bil covid in smo se še dodatno bali. Zato sem od jutra do večera z otrokoma. Mia mora uživati še druga zdravila, ob tem ji dajemo posebne obliže pod pazduhe. Veliko zdravil in pripomočkov je treba plačati, najdražji pa je sirup, ki za mesec dni stane 320 evrov. Ker je uporaben samo 30 dni, ga moramo odvreči, tudi če ga Mia ne zaužije,« pove Jasmina. Starše seveda žalosti dejstvo, da se otroka ne smeta družiti z vrstniki.

O zdravljenju v tujini pa Jasmina pojasni: »Tam bodo tvorbo poskušali okužiti z injekcijami, da se bunkice vnamejo ter začnejo pokati in se krčiti. Končnega rezultata ni možno napovedati, a se je že zmanjšala za dobro polovico. Zato moramo biti optimisti in pričakujem, da bo naši deklici vse bolje.«

Kakor koli že, žalostno je, da zdravstvene zavarovalnice, ki se hvalijo »z dobrim poslovanjem in dobički«, ne plačajo za tovrstno zdravljenje. Zato je dobro, da se vsaj dobri ljudje vedno izkažejo, ko gre za pomoč otroku.

