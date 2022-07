Pomagajmo našim srčnim gasilcem! (FOTO)

»Bilo je res pestro,« pravi David Rustja iz gasilske enote Nova Gorica, sicer vodja helioportov, od koder so helikopterji zajemali vodo iz posebnih bazenov za gašenje požara na Krasu, največjega v zgodovini Slovenije. Včeraj so se razmere umirile, gasilci so imeli največ dela na italijanski strani meje, kjer so se še vnemala posamezna žarišča. Seveda so bili svojci pogumnih borcev z ognjem doma zaskrbljeni, tudi Davidov sinko se je večer prej razveselil, da ga je oče po dolgem času pred spanjem poljubil za lahko noč.

David Rustja je končno lahko sinu voščil lahko noč. FOTO: Črt Piksi

»Tako je pač naše delo,« skromno doda Rustja. Ognja, ki se je bliskovito širil po kraških hribih in ogrozil številne vasi, seveda zlepa ne bo pozabil. Prav tako pa tudi ne ljudi, ki so brez pomisleka pomagali in jim bili iz srca hvaležni. Od Tomaja prek Dutovelj in do Kostanjevice so ob cesti razobešeni napisi, ki hvalijo gasilce, vojake in vse, ki so prišli na pomoč. Domačini tudi oskrbujejo gasilce s hrano in pijačo.

Detonacije je nehal šteti

»Najhuje je bilo pred enim tednom, ko smo se morali skupaj z neko družino, ki je pribežala z italijanske strani, zateči v prostore vodnega črpališča v Klaričih. To je bila naša edina rešitev. Ubežniki so bili neskončno hvaležni gasilcem, ko so izvedeli, da so jim rešili dom,« je povedal Darko Zonjič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Ne samo da je šlo za požar, kot ga še nismo videli, gasilcem so grozile tudi granate, odvržene med prvo svetovno vojno: »Prvi dan sem preštel 45 detonacij, potem pa nisem več štel.«

Vsi, s katerimi smo včeraj govorili, so ponavljali, kakšna ogromna sreča je, da kljub tako velikim razsežnostim požara ni bilo žrtev, obvarovani so bili tudi domovi ljudi, četudi je nekaterim gorelo celo dvorišče.

»Razmere so mirnejše, a so gasilci kljub temu na terenu ves dan,« je včeraj dejal obrambni minister Marjan Šarec. Kolikšna je škoda, za zdaj še ni mogoče povedati, okoli 3500 hektarjev pogorišča, ki se nahaja v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko, pa že pregledujejo pripadniki Slovenske vojske, ki bodo skupaj z Zavodom za gozdove ocenili stanje.

Po besedah operativnega vodje intervencije Borisa Kozarja je požar pod nadzorom, a so posamezna žarišča, predvsem na italijanski strani, še nevarna. Najbolj jih skrbi vreme, saj padavine danes na tem območju pričakujejo šele sredi dneva, pa še to ne v zadostni količini.

Škoda bo velika. FOTO: Črt Piksi

Včeraj so pri nadzoru razmer sodelovali tudi prostovoljni gasilci z mariborskega in celjskega območja. »Našim fantom, ki so v gozdu na straži, neseva malico,« sta povedala Jure Šac in Aleš Bergauer iz Prostovoljnega gasilskega društva Hoče. »Vajeni smo vsega hudega, ampak prejšnjo sredo smo prvič bežali pred ognjem,« je priznal eden od njiju, ki se je včeraj ponovno vrnil v Kostanjevico.

Donacije namensko za društva

Kot je dejal Boris Rantaša iz Zavoda za gozdove, včeraj niso več potrebovali prostovoljnih sekačev, ki so čez vikend dodatno poskušali omejiti požar: »Na naš poziv so se odzvali z vseh koncev Slovenije. Vzdušje je bilo izjemno. To so bili sami usposobljeni sekači s polno varovalno opremo. K sreči do večjih poškodb med njimi ni prišlo.« Zdaj bodo morali čim prej odpeljati les na mletje, da to ne bi predstavljalo novega tveganja za požar. Sekance bodo poskušali prodati na trgu, ob čemer lastniki upajo, da bodo dobili povrnjeno škodo.

V enajstih dneh od začetka požara je sicer sodelovalo 10.000 gasilcev – nekateri so posredovali večkrat – in 1250 pripadnikov podpornih enot. Pomoč je prišla tudi iz tujine, med drugim so z letali in helikopterji sodelovali tudi Madžari, Slovaki in Romuni. Ob gašenju se je precej opreme tudi iztrošilo oziroma iztrošilo ali uničilo, zato je Gasilska zveza Slovenije (GZS) v sodelovanju z vsemi mobilnimi operaterji začela zbirati donacije. Ob tem so tudi zanikali komentarje, ki krožijo zlasti na družabnih omrežjih, da prispevki občanov ne bodo porabljeni namensko.

»Sredstva so strogo namenska in Gasilska zveza Slovenije jih bo v celoti po sprejetem ključu razdelila med sodelujoča gasilska društva in o tem obvestila javnost,« so poudarili v sporočilu za javnost. V pomoč srčnim gasilcem se v sodelovanju z GZS vključujemo tudi na Slovenskih novicah prek dobrodelnega Sklada Ivana Krambergerja, v katerega drage bralke in bralci lahko po svojih močeh prispevate za obnovo oziroma nakup nujno potrebne opreme.

Za naše fante Drage bralke in bralce, vse, ki želite pomagati slovenskim gasilcem, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom »za gasilce«, sklicna številka 7253. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Župana občin Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko Mauricij Humar in Tarik Žigon sta ocenila, da se življenje ljudi na prizadetih območjih počasi normalizira. Kmetje začenjajo spet delati na poljih, spet drugi se odpravljajo na zaslužen letni dopust. Prihodnji ponedeljek bodo ljudje lahko začeli prijavljati škodo. »Nobenih ocen še ni, poleg povzročene škode pa bo strošek še obnova,« pravi Humar. Reševalci so oskrbeli le 19 gasilcev in drugih, ki so pomagali, a je šlo za lažje rane. V občini Renče-Vogrsko pa je zgorela lovska koča.

Na Krasu sta tudi člana PGD Hoče Aleš Bergauer (levo) in Jure Šac. FOTO: nataša Čepar

Humar je še dodal, da so za njim najtežji dnevi županovanja. Obenem je poudaril, da je Kraševce sodelovanje med ljudmi, tudi čezmejno, navdalo z velikim ponosom, pri čemer upa, da tudi v mirnejših razmerah tega ne bomo pozabili.