Pol tone odpadkov iz blejskega jezera, tridesetič

Društvo za podvodne dejavnosti Bled je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze in v sodelovanju z Ribiško družino Bled, Občino Bled, javnim podjetjem Infrastruktura Bled in Nacionalnim inštitutom za biologijo danes izvedlo 30. čistilno akcijo Blejskega jezera. Iz jezera in z njegovih nabrežij so odstranili za skoraj pol tone odpadkov.

V današnjem čiščenju je po navedbah organizatorjev sodelovalo več kot 200 oseb. Poleg domačih potapljačev so sodelovali tudi kolegi iz Hrvaške in Srbije, ob predstavnikih organizatorjev pa še blejski gasilci, reševalci in okoljevarstveniki. Drugo leto zapored so se akciji pridružili tudi lokalni osnovnošolski otroci, projekt pa je podprlo še trgovsko podjetje Spar Slovenija.

Ker je Bled z jezerom kot ena glavnih slovenskih turističnih atrakcij podvržen precejšnjemu onesnaževanju, z namenom izboljšanja ekološkega stanja jezera čistilna akcija poteka že tri desetletja in velja za najstarejšo okoljsko akcijo v Sloveniji, so spomnili organizatorji.

Po besedah Sama Frantarja iz Društva za podvodne dejavnosti Bled navdušuje dejstvo, da se je akcije udeležilo veliko osnovnošolcev, kar po njegovi oceni potrjuje, da je mlajšim generacijam še kako mar za naravo. Jubilejno čistilno akcijo je označil za velik uspeh.

Drugi največji trgovec v državi je blejsko akcijo podprl peto leto zapored, od leta 2017 podpira tudi Slovensko potapljaško zvezo. V tem času so s potapljači izvedli 14 čistilnih akcij, poleg čiščenja Blejskega jezera še čiščenje Ljubljanice, Mure, Drave, Save, Ščavnice, Soboškega jezera, morske obale na območju Fiese ter Krke.