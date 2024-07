Pokvarjen dopust: Pri Kompasu plačali počitnice, a jih je agencija tik pred zdajci odpovedala

Turistična agencija Kompas je tik pred zdajci odpovedala več turističnih aranžmajev za dopustovanje v Grčiji v prihodnjih dneh. To pa zato, ker jim ni uspelo dobiti letala s posadko, ki bi potnike odpeljal na grške otoke. O tem so agencijo Kompas pri portalu N1 spraševali že prejšnji teden, a so zanikali, da bi morali počitnice odpovedati.

Kot so prvi poročali na 24ur.com, je tako Kompas svoje stranke tik pred zdajci obvestil, da odpoveduje letovanje na grških otokih. Navajajo primer turistke, ki naj bi ta teden odpotovala na Kreto, a so jo po njenih besedah obvestili, da so odpovedali polete za celo sezono na otoke Lefkas, Zakintos, Samos in Kreta. Danes so pojasnili, da so bili »zaradi nepričakovanih tehničnih zapletov pri izvedbi čarterskih poletov oziroma odpovedi s strani letalskega prevoznika« prisiljeni odpovedati poleta na Lefkas in Samos, let na Zakintos pa bo izveden v omejenem obsegu. Kot navaja N1 pa je Kompasu uspelo najeti nadomestno letalo za Zakintos, ki pa je premajhno, da bi prepeljalo vse potnike, ki so plačali aranžma.

ZPS: kadar turistična agencija odpove potovanje, je dolžna potrošniku vrniti vsa prejeta plačila

Na Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem poudarjajo, da kadar turistična agencija odpove potovanje, je dolžna potrošniku vrniti vsa prejeta plačila najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Odgovornost za vračilo plačil, razen izjemoma, nosi organizator potovanja in ne npr. turistična agencija posrednik, pri kateri je potrošnik vplačal aranžma. Če organizator potovanja potrošniku ne vrne prejetih plačil, lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat.