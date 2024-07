Bralka po vrnitvi s slovenske obale: Kje so turisti?

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Ines, ki je minuli vikend obiskala slovensko obalo. Kot pravi, jo je na enodnevnem izletu presenetilo dejstvo, da na plažah v Portorožu in okolici ni bilo takšne gneče, kot jo je pričakovala v tem letnem času.

»Pogovarjala sem se tudi s tamkajšnjimi delavci v gostinstvu in turizmu, ki pravijo, da je bil maj res dobro obiskan, medtem pa junija in julija skorajda niso opazili, da se je začela sezona,« pravi bralka. »Kje so poletni turisti?« se še sprašuje in dodaja, da morje v Piranu in Portorožu po dolgotrajnem cvetenju še vedno oziroma spet ni čisto.

Kako polne so tamkajšnje nastanitve, smo preverili na Turističnem združenju Portorož. Junija je bilo v hotelih občine Piran prenočitev za 5 odstotkov manj kot junija lani, od 1. do 6. julija pa je bilo hotelskih prenočitev za 2 odstotka več kot lani v enakem obdobju.

Slabši obisk v začetku junija

Junijski primanjkljaj se je po besedah združenja zgodil v začetku meseca, ko je bilo slabo vreme, poleg tega pa so tudi nekateri prazniki padli v maj za razliko od lani (maja je bilo tako za 7 odstotkov več hotelskih prenočitev kot maja lani). »Pod črto lahko trdimo, da je letošnji obisk zelo podoben lanskemu,« poudarjajo v združenju.

Od začetka junija do 5. julija so v občini Piran zabeležili največ prenočitev turistov iz Slovenije (30 odstotkov), sledijo Avstrijci (15 odstotkov), Nemci (11 odstotkov), Čehi (7 odstotkov) in Madžari (6 odstotkov).

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.