Poklicni gasilci razočarani: Ostali brez dodatka zaradi banalnega vzroka

Kot je poročala Televizija Slovenija, so poklicni gasilci, ki so zaposleni v prostovoljnih gasilskih društvih ostali brez dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki so ga dobili tisti poklicni gasilci, ki so del javnega sektorja. To pa samo zaradi tega, ker oni niso del javnega sektorja in jim ga zato ne morejo izplačati.

Gasilci so nad tem razočarani, saj so med epidemijo opravljali svoje delo, kljub temu da bi se lahko med nudenjem pomoči okužili. Kar nekaj gasilcev je imelo rizičen stik, nekateri so bili napoteni tudi v karanteno, razkuževali so prostore, zato se jim ne zdi pošteno, da dodatka niso bili deležni vsi poklicni gasilci, ne glede na to, kje so zaposleni.