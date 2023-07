Pohodniki ostali brez Piramide: usoden je bil mogočen hrast (FOTO)

Če se želi kdo iz mesta penine in sejmov razgibati, je to najbolje narediti z obiskom radgonske znamenitosti, imenovane Piramida, ki stoji na vrhu Hercegovščaka. Približno dva kilometra iz središča mesta je ravno prava razdalja za jutranjo rekreacijo predvsem starejših, z vrha, kjer so še klop, miza in vpisna skrinjica, pa se odpre lep pogled na Radgonske gorice in Pohorje.

Marjan Perko je pred desetletjem sam poskrbel za obnovo spomenika, ta je zdaj uničen.

Tako je vsaj veljalo doslej. Le nekaj deset metrov od Piramide smo namreč ob sprehodu po hudem neurju, ki je klestilo tudi na tistem območju, srečali najbližjega soseda Marjana Perka, ta pa nas je razžalostil. Kot tudi vse druge, ki bi si želeli obiskati in ogledati Piramido. »Ne bo nič z ogledom, kajti Piramide ni več!« nas je šokiral Marjan in dodal, da po tej običajni poti ni mogoče doseči spomenika, saj so traso zagrnila padla drevesa, bukve in hrast. Kljub temu smo se splazili skozi vinograd, ki obdaja Piramido, in si z druge strani ogledali razdejanje, ki ga je ustvaril mogočni hrast.

Niti Piramida ni ostala cela v naravni stihiji.

Vnovična postavitev

Kakšno katastrofo je povzročil spomeniku, neuradno staremu vsaj 140 let, največ povedo fotografije, ki smo jih posneli, ko nas je Marjan od domačije, za katero skrbi z ženo Cvetko, do bližine Piramide odpeljal s traktorjem. Omeniti velja, da je prav on pred kakšnim desetletjem na svoje stroške zidarsko obnovil to znamenje. Na njem je bilo vklesano ime Jožef II. Po pripovedovanju bližnjih stanovalcev naj bi namreč na ta hrib nekoč prijezdil ravno cesar in si ogledoval Apaško polje. Tedaj pogleda ni zapiralo drevje, saj je na območju tik pod današnjo Piramido deloval kamnolom, iz katerega so pridobivali dragocen gradbeni material; kamnolomi so nekoč delovali po celem grebenu tega hriba desno od Piramide, kar je vidno še danes. To seveda pojasnjuje tudi ime kraja Lomanoše, saj so kamen v rudah, kakor so rekli kamnolomom, lomili.

Še pred nekaj dnevi je ponosno stala na vrhu hriba.

Kot smo lahko videli, je tudi Piramida izdelana iz kamna, ki so ga lomili v bližini. Zanimivo pa je, da pri postavitvi tega znamenja še niso poznali cementa oziroma ga niso uporabljali. A ker je Piramida radgonska zgodovinska znamenitost, bo občina zanesljivo poskrbela za vnovično postavitev.