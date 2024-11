Poglejte, na koga sta policista naletela med delom! Kaj pa bi storili vi?

Zasavska policista sta med delom naletela na premraženega kosmatinčka. Ob tem Policija na instagramu opozarja, da v hladnejših dneh policisti pogosto naletijo na pobegle živali. Razlog? Pokanje petard in druge pirotehnike.

»Nekaj dni nazaj je prisrčen zgubljen, premražen in lačen kuža taval na območju Zagorja ob Savi. Policisti so nebogljenega sprejeli v toplo zavetje policijskega vozila. Žal iskanje lastnika ni prineslo sadov, saj pes ni bil čipiran, zato so zanj poskrbele ustrezne institucije za varstvo živali,« je Policija zapisala ob fotografiji psička in dveh nasmejanih policistov.

»Ob tem bi spomnili, da v mesecu, ki prihaja, policisti pogosto naletimo na živali, ki pobegnejo od doma. Razlog pa je največkrat glasno pokanje pirotehničnih izdelkov,« poudarjajo in pozivajo vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, »naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice, tudi skozi oči naših ljubljenčkov«.

»Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh,« so še dodali.