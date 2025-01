Poglejte, kako so ljubki! Društvo za zaščito živali Posavje išče dom za svoje varovance

Številne živali v zavetiščih čakajo na svojo priložnost za srečno življenje. Posvojitev ni le priložnost, da rešimo življenje brezdomne živali, temveč tudi način, kako v svoje življenje vnesemo ljubezen, zvestobo in neprecenljivo vez.

Za vsakim pogledom, ne glede na velikost, starost ali zunanji videz, se skriva majhno bitje, ki si želi varnosti, topline in ljubezni. Živali, ki čakajo na dom, niso le brezdomne – so čuteča bitja, ki so sposobna neizmerne ljubezni in predanosti. Njihova zunanjost morda ni popolna, a njihovo srce vedno bije z iskreno željo po pripadnosti in sprejetosti.

Z izbiro posvojitve ne le pomagamo živali, temveč prispevamo k odgovornemu ravnanju z živalmi in zmanjšanju števila brezdomnih ljubljenčkov. Dajmo jim priložnost – posvojimo in spremenimo življenja, njihova in naša.

Mešanec Eros, star od tri do štiri leta, večje rasti, je prijazen in vodljiv, veterinarsko urejen; kličite v popoldanskem času med delavniki. Telefon: 070-609-240.

Petletni Bobi je kastriran, vajen ljudi, a malo samosvoj, išče topel dom, kjer bo edini maček. Telefon: 051-859-359.

Odrasel kastriran muc Crni, star približno dve leti, vajen ljudi, je prijazen, radoveden in ima dober apetit; kličite v popoldanskem času med delavniki. Telefon: 070-609-240.