Poglejte, kako si je škof pripravil klobaso na žerjavici (FOTO)

Na osamelcu sredi Radenskega polja, na Kopanju, kjer stoji farna cerkev Marije Vnebovzete, se že štiri leta vsako drugo sredo v mesecu zbere 17 mož, ki so si nadeli ime po bližnjem zdravilnem izviru, Studenček.

Družijo se ob župnišču na Kopanju.

»Skupina je nastala na pobudo župnika Janeza Kebeta po naravni nesreči, ko je na kopanjskem hribu podrlo kapelico z Lurško Marijo, pod katero izvira neusahljiv vir osvežilne in zdravilne vode, ki mu domačini pravimo Studenček,« pripoveduje škof dr. Anton Jamnik, domačin iz okolice, ki se je tudi sam že udeležil srečanja skupine. Ta se zbira vse od usodnega dne, ko so vaški fantje in možje stopili skupaj in združili moči pri obnovi kapelice. Potem pa so se njihova redna druženja preselila v župnišče. Pred kratkim so medse povabili tudi škofa Jamnika in mu predstavili poslanstvo in delovanje skupine.

»Po molitvi rožnega venca smo v prijetnem vzdušju odprli nekaj moških tem, hkrati pa smo na žerjavici pripravili večerjo. Škofu, ki je doma s sosednje Male Ilove Gore in se zelo rad vrača v našo župnijo, kjer je prejel prvo sveto obhajilo, smo v spomin na ta obisk podarili majico z našim logotipom,« pripovedujejo Kopanjci, ki bodo visoki obisk še dolgo pestovali v prijetnem spominu. Saj, kot pravijo, ni veliko priložnosti, ko bi se lahko s škofom pogovarjali v tako sproščenem vzdušju. A župnik Janez Kebe zadnjo prepušča kar nadrejenemu, rekoč: »Če bog da, se bomo prav gotovo še srečali v takšni zasedbi.«

Če ne prej, se znova snidejo avgusta, ko jih je škof povabil k maši v stolnico in na obisk Nadškofije Ljubljana. Do takrat pa se jim bo pridružil še na kakšni večerji ob odprtem ognju. »Bilo je zares enkratno in izvirno. Dokaz, da je mogoče življenje narediti zanimivo in ga popestriti z lepimi srečanji. Pa še večerja je bila enkratna, pripravili smo jo ob pogovoru o življenjskih temah,« je dr. Jamnik zapustil Kopanj poln prijetnih vtisov.