Poglejte, kaj se dogaja v Cerknem! Aktivirana je celotna Gasilska zveza (VIDEO)

V večernih urah je močno narasla reka Cerkniščica in poplavlja v večjem delu doline. Močneje so narasle tudi druge reke v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji, vodnatost rek na teh območjih je velika. Močno narašča tudi Selška Sora in se razliva na izpostavljenih mestih, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Reke v južni Sloveniji medtem še ohranjajo malo vodnatost, je v hidrološkem poročilu zapisal Arso. Zvečer bo ob nevihtah še možno poplavljanje zaledne in padavinske vode v več delih države.

Poplavljeno večje območje Cerkna

Kot je zaslediti na družabnih omrežjih je prišlo do hude ure tudi v Cerknem. Po poročanju centra za obveščanje so v omenjeni občini obilne padavine v popoldanskih urah povzročile poplavljanje pritličnih prostorov pošte v Cerknem, enega stanovanjskega objekta in enega stanovanjskega objekta v kraju Gorenji Novaki. Posredujejo prostovoljni gasilci Cerkno in Novaki. V Bukovem so gasilci sanirali poškodovano ostrešje stanovanjskega objekta.

Trenutno je zaradi naraslih vodotokov poplavljeno večje območje Cerkna. Aktivirana je celotna Gasilska zveza Cerkno. V Cerknem so prožene sirene za splošno nevarnost. Prizadeti so tudi kraji Zakriž, Gorenji Novaki, Poče in Dolenji Novaki, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Kaj pa ponoči?

Ponoči bodo reke povečini začele upadati, vodnatost rek v zahodni, osrednji in vzhodni Sloveniji bo stala velika, drugod srednja, v južni Sloveniji pa povečini mala.

Večerna temperatura večine rek je bila med 9 in 22 stopinj Celzija. Bohinjsko jezero je imelo 19, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 26 stopinj Celzija.

