Katastrofalni prizori iz Krškega, klestila je toča v velikosti žogic! Alarmi so spet prižgani (VIDEO)

Tudi popoldne so državo zajeli močnejši nalivi, predvsem na Gorenjskem, v Krškem je padala tudi toča. Padavine se bodo nadaljevale do večera, potem pa bodo postopno oslabele in verjetno že do polnoči povečini prenehale, je za STA pojasnil dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Uroš Strajnar.

Na Gorenjskem so bili močnejši nalivi v Kranju in na meji ob Karavankah, trenutno pa so najmočnejše padavine okoli Tolmina. V več krajih po državi je padala tudi toča, vendar ni šlo za močnejšo oziroma omembe vredno točo, kot v Krškem, je pojasnil Strajnar.

Vreme naj bi se postopoma umirilo

»Do 20. ali morda do 21. ure pričakujemo še nekaj manjših lokalnih neurij oziroma padavin,« je poudaril Strajnar. Največ dežja je od 6. ure padlo na Rogli, v Kranju, na Krvavcu, na Hočkem Pohorju, Ljubljani in na Jezerskem. Medtem pa Arso spet prižiga alarme:

Ponoči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 17 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno in spet bolj vroče, napoveduje Arso.

