Podjetje in direktorja napadajo, ker so se odločili za nagrado cepljenim

Ogromno napadov in nestrpnosti na družbenih omrežjih

Direktor Igor Kastelic FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovensko podjetje REM iz Trebnjega se je odločilo, da bo zaposlenim, če se cepijo proti koronavirusu, izplačalo 200 evrov nagrade . Vodja marketingasmo vprašali, zakaj so se odločili sprejeti »Sklep o izplačilu nagrade za cepljenje delavce«.»Za sprejetje sklepa smo se odločili na podlagi izkušnje iz prejšnjega leta. Želimo imeti nemoten potek delovnih procesov ter zmanjševati tveganja za izpad poslovanja. Verjamemo stroki, ki narekuje, da je cepljenje prava pot do teh ciljev. Prav tako je naša velika skrb in odgovornost za zagotavljanje zdravja in varnosti naših zaposlenih,« nam je povedal.Delavcem so dali čas do konca oktobra, da s potrdilom NIJZ pokažejo, da so se cepili. Pa so se delavci že odzvali na omenjeni sklep, ki ga je direktorizdal 17. avgusta? »S strani delavcev ni bilo odzivov. Večji odzivi smo zasledili na družbenih omrežjih s strani določenih skupin splošne javnosti, ki s svojo napadalno, neutemeljeno in žaljivo komunikacijo škodi ugledu podjetja in seje nestrpnost med ljudi. Na drugi strani pa smo zasledili tudi nekaj pohval za našo odločitev, kar nas navdaja z optimizmom.«Povedal nam je tudi, da je v ožjem in širšem vodstvu podjetja precepljenost 100-odstotna.Podjetje REM se sicer ukvarja s proizvodnjo montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov REM. »Verjamemo, da je prihodnost gradbeništva v modularni gradnji, ki s svojo fleksibilnostjo, hitrostjo in trajnostjo omogoča visoko kakovostno izvedbo kompleksnih objektov,« pišejo na svoji spletni strani.