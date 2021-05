Počivavšek besen zaradi ukrepov vlade

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so ogorčeni nad odnosom vlade do sindikatov. Kot je zapisal Počivavšek, je nerazumljivo, da vlada zavlačuje s potrditvijo dogovora, medtem pa enostransko sprejema posamezne sklepe. Na ministrstvu za javno upravo so navedli, da še pričakujejo odzive nekaterih sindikatov.



Pogajalska skupina, ki jo vodi Počivavšek, se sicer ni strinjala s končnim besedilom dogovora o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov, prestavitvi plačilnega dneva in regresu za letni dopust, kljub temu pa so sindikati preverjali pripravljenost na podpis na svojih organih. Nekateri sindikati so se odločili za podpis kljub temu, da pričakovanja sindikatov v pogajanjih niso bila izpolnjena, zlasti zaradi odsotnosti dogovora o vrnitvi vrednosti plačnih razredov v stanje pred varčevalnimi ukrepi leta 2012, ko je bila ta vrednost znižana za osem odstotkov, in nepripravljenosti vlade, da zagotovi usklajevanje plač z inflacijo oz. rastjo življenjskih stroškov.

Razburja jih prestavitev plačnega dne

Vlada je medtem v pogajanjih večkrat poudarjala kratko časovno obdobje, v katerem bi bilo treba skleniti dogovor, zaradi česar je pogajanja po navedbah Počivavška »še pred koncem skorajda pripeljala v slepo ulico«. Kot je poudaril, je zato »nerazumljivo in nekredibilno«, da vlada že od ponedeljka zavlačuje s potrditvijo dogovora, medtem pa enostransko sprejema sklepe, ki iz dogovora jemljejo samo določene vsebine.



Ob tem je vodja pogajalske skupine izpostavil zlasti prestavitev izplačilnega dneva v državni upravi, torej tisti del dogovora, ki je za zaposlene najmanj ugoden. Vlada je namreč na seji v sredo sprejela določila spremembo plačilnega dne z 5. v mesecu na 10. delovni dan v mesecu za proračunske uporabnike, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFERAC, razen za lokalne skupnosti.



Kot je še opozoril Počivalšek, sindikatom prav tako niso bili posredovani ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam. Takšen odnos do sindikatov je po njegovi oceni nekorekten in nesprejemljiv ter utegne povzročiti spremembo stališč nekaterih sindikatov, obenem pa »zaostriti odnos med vlado in sindikati javnega sektorja, saj jih vlada s takim početjem vabi na dialog preko ulice«.

Na ministrstvu za javno upravo so opozorili, da sta se pogajalski strani v ponedeljek dogovorili, da bo sindikalna stran z vsebino dogovora v nadaljevanju tedna seznanila članstvo in organe reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vladna stran pa bo pripravila vladno gradivo in ga posredovala vladi v obravnavo.

Kaj pa Štrukljevi?

Kot so navedli, trenutno še vedno pričakujejo odzive nekaterih sindikatov, čeprav je bilo na pogajalski seji okvirno dogovorjeno, da se sindikalna stran opredeli do četrtka. »Ministrstvo za javno upravo je vladno gradivo pripravilo in ga posredovalo vladi v obravnavo. Če bo vlada dogovor potrdila, bo sledil podpis dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam,« so še pojasnili. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sicer v četrtek potrdil, da je vladno gradivo pripravljeno in čaka na obravnavo. Dodal je, da bi do podpisa moralo priti v naslednjem tednu, saj je časovna komponenta ključna.



Druga pogajalska skupina sindikatov, ki jo vodi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, je z izkupičkom pogajanj sicer nekoliko bolj zadovoljna. Štrukelj je v ponedeljek za STA potrdil, da so na ravni pogajalske skupine dogovor sprejeli, koliko sindikatov ga bo podpisalo, pa ni želel ugibati.

