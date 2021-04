Počivalšek za zdaj ostaja minister

Izvršni odbor SMC je danes razpravljal o političnih razmerah in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje. Govorili so tudi o možnosti, da bi se predsednik in ministervrnil med poslance, kar sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba dobro preučiti in pretehtati, so navedli v SMC.»Pomembno je namreč upoštevati tudi pozive predstavnikov gospodarstva, ki si želijo nadaljevati sodelovanje zkot ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo,« so v sporočilu za javnost po seji izvršnega odbora navedli v SMC.Vodstvo stranke bo zato po njihovih navedbah pred dokončno odločitvijo v prihodnjih dneh pretehtalo različne argumente in vsa odprta vprašanja v zvezi tem.Počivalšek je sklic izvršnega odbora napovedal dan po torkovem neuspešnem poskusu koalicije za razrešitev predsednika DZ, ki je pred kratkim skupaj s poslancemainzapustil SMC. S poslancem, ki je zapustil DeSUS, so ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev.Predlog za Zorčičevo razrešitev je v torek ob obstrukciji večjega dela opozicije na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev. Za razrešitev bi bilo potrebnih 46 glasov. Vodja poslancev SDSje napovedal vnovičen poskus Zorčičeve razrešitve.»Na predvečer lockdowna sta gospodarstvo in Slovenija v ranljivem položaju. Ta negotova situacija terja premišljene poteze,« je Počivalšek v sredo zapisal na Twitterju. Napovedal je razpravo stranke o možnih scenarijih. »Ravnal bom odgovorno in državotvorno, kot v SMC vedno počnemo,« je dodal.Poslanci SMC sicer po besedah njihovega vodjemenijo, da Počivalšek svoje poslanstvo najbolje opravlja na položaju gospodarskega ministra.