Šarec ostro: Janša se boji volitev kot hudič križa

V oddaji 24 ur zvečer se je soočila opozicija in koalicija, glede vprašanja kje je slovenska politika tik pred zaprtjem države.



Tanja Fajon (SD) meni, da smo vedno bliže smo predčasnim volitvam, to je pokazalo tudi torkovo glasovanje o predsedniku državnega zbora. Kot je znano koaliciji ni uspelo zamenjati Igorja Zorčič kot predsednika državnega zbora.



Je pa Matej Tonin (NSi) očital opoziciji, da je z obstrukcijo stisnila poslance v kot in delu opozicije navrgel, da je destruktivna, ko zahteva predčasne volitve. Te bi bile namreč mogoče šele junija in ko bi Slovenija predsedovala EU.



Danijel Krivic (SDS) je menil, da se je opozicija ustrašila in je zato umaknila svoje poslance iz glasovanja o predsedniku parlamenta. »Trenutno ni primeren čas za volitve glede na razmere,« je dodal in poudaril, da so v stranki sicer kadarkoli pripravljeni na volitve.

Janša se boji volitev

»Janša se boji volitev, kot hudič križa, je bil jasen Marjan Šarec (LMŠ), ki je dodal, da gledamo somrak demokracije. »Vemo kdo je v Sloveniji mojster sprenevedanja, to je Janez Janša in že skoraj 30 let SDS, je še dodal. »Država je v kaosu,« je še pribil Šarec.



Vodja poslancev SMC Gregor Perič pa je predlagal naj se strasti v času zaprtja države umirijo in dodal: »Marsikdo si trenutno ne želi na volitve«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: