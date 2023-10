Po škandalu Žižka filozof Dolar jasen: Škandalozno, da je iz tega nastal škandal

O burnih odzivih nekaterih na torkov nastop slovenskega filozofa Slavoja Žižka na otvoritveni slovesnosti Frankfurtskega knjižnega sejma, je slovenski filozof Mladen Dolar za STA menil, da je pravzaprav škandalozno, da je iz tega nastal škandal.

Mladen Dolar. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je še dodal, Žižkov govor v nobeni točki ni bil protiizraelski in antisemitski, prav tako je tudi enoznačno obsodil nedavni Hamasov napad.

Dolar je še povedal, je bil Slavoj Žižek naprošen s strani sejma, da spregovori o nedavnem dogajanju na Bližnjem vzhodu, tako da to ni bilo nepričakovano, prav tako so se bližnjevzhodnega konflikta dotaknili tudi vsi govorici pred njim.

Slovenski filozof je le postavil nekdaj dodatnih vprašanj

Tako nemški politiki kot Žižek so povedali prvo stvar, ki jo je nujno treba povedati, da je nedavni napad Hamasa brez presedana, da je brutalen, da nima nobenega opravičila in so ga vsi enoznačno obsodili. Za razliko od Žižka so se nemški govorci pri tem ustavili, slovenski filozof pa je postavil nekdaj dodatnih vprašanj, je še povedal Dolar.

Dejstvo je, da ima bližnjevzhodni konflikt zelo dolgo zgodovino in prav to zgodovino je potrebno imeti v mislih. »Če se ne bomo zavedeli te zgodovine in sprememb, ki so nastale v diskurzu o tem konfliktu skozi desetletja, je ta konflikt dejansko nerešljiv,« je opozoril Dolar.

Na vprašanje, ali bi lahko odziv nemške politike povezali z zakoreninjenim občutkom krivde, je Dolar odgovoril, da je gotovo, da je antisemitizem nevralgična točka nemške zgodovine, da posledično vsi v trenutku dokazujejo pravoverstvo in da so na pravi strani. Ob tem pa pozabijo povedati stvari, ki jih je potrebno povedati, je sklenil Dolar.

Direktor sejma: »Vesel sem, da smo poslušali govor do konca, čeprav nam morda ni bil všeč«

Organizatorji Frankfurtskega knjižnega sejma pa so danes posredovali besede direktorja sejma Juergena Boosa, ki je po Žižkovem govoru spontano prevzel besedo in nagovoril zbrane.

Boos je po Žižkovem nastopu povedal: »To je svoboda izražanja. In takšna, kot je, mora ostati, to je zame pomembno. Mislim na to skupnost in rad bi rekel, da smo vsi ena skupnost in da govorim v njenem imenu: Obsojamo nasilje. Ljudje smo in razmišljamo po človeško. Človeško na izraelski in palestinski strani. Zelo pomembno je, da smo si enotni pri obsodbi nehumanosti in nasilja. Mislim, da ste v tem vsi z menoj. In vesel sem, da lahko to povemo na tem mestu.«

In še: »Prav tako sem vesel, da je nekdo prekinil govor. To mora biti mogoče. Vesel sem, da smo poslušali govor do konca, čeprav nam morda ni bil všeč. Celo če ga obsojamo, je pomembno, da drug drugemu prisluhnemo.«

Odzivi večinoma izjemno pozitivni: »S tem smo v bistvu dosegli tisto, kar smo želeli. Smo vidni in smo tukaj«

Direktorica Javne agencije za knjigo RS (Jak), pod vodstvom katere poteka častno gostovanje Slovenije na letošnjem FKS, Katja Stergar je v izjavi za STA povedala, da so odzivi večinoma izjemno pozitivni ter da so bili ljudje večinoma zelo navdušeni nad slovenskimi govorci na odprtju sejma, veliko zanimanje vlada tudi za slovenske knjige.

Sokurator programa Slovenije kot častne gostje Miha Kovač je dodal, da so medijski odzivi zelo dobri, Žižkov govor pa je deležen tako pozitivnih kot negativnih kritik, o njem se zelo veliko piše. »S tem smo v bistvu dosegli tisto, kar smo želeli. Smo vidni in smo tukaj,« je povedal Kovač.