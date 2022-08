Slavni filozof Slavoj Žižek: »No, pa kje je sedaj ta Balkan?« (VIDEO)

Slavoj Žižek, znani slovenski filozof, kulturni kritik in teoretični psihoanalitik, je objavil posnetek, ki je zaokrožil po YouTubu in Tik-Streamu, v katerem na smešen način razlaga, kako različna ljudstva definirajo Balkan.

Svoj video je začel z vprašanjem: »Pa kje je Balkan? To je standardna šala, naredimo celotno teorijo,« je dejal Žižek in nato pojasnil:

»Tukaj imamo Slovenijo! Vsi vam bodo povedali, da se meja Balkana začne na meji s Hrvaško (pokaže z roko), tam je meja. Če vprašate Hrvata, kje je Balkan, vam bo rekel, da so to srednja Evropa in katoličani, pa Beograd, Srbija in pravoslavna vera, to je Balkan. Če vprašate Srba, vam bo rekel, da je Balkan tam čez, Sarajevo, Kosovo, to je pravi Balkan. Vendar je ironija v tem, da če greš nižje, proti jugu, je nenadoma zgoraj Balkan. V Grčiji vam bodo rekli: "Mi Grki, izviramo iz Evrope in imamo svojo civilizacijo, tukaj gor so temne balkanske gore, to tukaj je Balkan".«

Kje se začne Balkan za germanska ljudstva?

Žižek se ni ustavil pri tem, pojasnil je, kako germanska ljudstva gledajo na Balkan, poroča Blic.

»Če vprašate Avstrijca, kje je Balkan? Rekel bo: No, Slovenija, tam se začne Balkan, primitivci. Če vprašate Nemca, bo rekel: no, Avstrija, oni so imeli imperij, so se že mešali z vsemi, bili so balkanizirani. Francozi vam bodo povedali, potem Nemčija, tema, fašisti ... In na koncu vam bodo Britanci povedali, da je vsa današnja Evropa en velik Balkan, vendar z bruseljsko birokracijo v novem Istanbulu in da so Britanci edini posebni,« je dejal Žižek v svojem videu.

Slavoj Žižek je znan po svoji interpretaciji in nadgradnji teorije psihoanalize Jacquesa Lacana, ki jo je apliciral v pop kulturo in sociologijo. Spada med filozofe poststrukturalizma in spada v skupino mislecev, ki se zgledujejo po marksizmu.