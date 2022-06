Žižek »provocira«: Rusija ponuja svet brez hinavščine

Svetovno znani slovenski filozof Slavoj Žižek v svoji najnovejši analizi ocenjuje, da morajo zahodne države prenehati doživljati Vladimirja Putina kot »nedotakljivega zlobnega genija« in nehati analizirati, kaj se dogaja v njegovi glavi. Namesto tega naj iščejo rešitev za ukrajinsko krizo, povzema portal Mondo.

»Moramo zaustaviti to obsesijo z 'rdečimi črtami', to neskončno iskanje pravega ravnovesja med podporo Ukrajini in izogibanjem popolni vojni. 'Rdeča črta' ni objektivno dejstvo: sam Putin jo ves čas prečrtava, mi pa s svojimi odzivi na delovanje Rusije prispevamo k njenemu preoblikovanju. Vprašanje, kot je 'Ali je izmenjava obveščevalnih podatkov med ZDA in Ukrajino sploh prestopila mejo?', povzroča, da se izbriše osnovno dejstvo: Rusija je sama prestopila mejo z napadom na Ukrajino. Torej namesto da bi se dojemali kot skupina, ki se samo odziva na Putina kot na nedotakljivega zlobnega genija, bi se morali pogledati v oči in vprašati, kaj hočemo mi – 'svobodni Zahod' – v tej aferi,« meni Žižek.

Žižek je še dejal, da je politika nekaterih zahodnih držav hinavska, kar je Rusiji omogočilo manipulacijo z dejstvi. »Ja, liberalni Zahod je hinavski s tem, ko uporablja svoje visoke standarde zelo selektivno. Hinavščina pomeni kršitev standardov, ki jih razglašate, in se tako odpirate svoji lastni kritiki – ko kritiziramo liberalni Zahod, uporabljamo njegove lastne standarde. Rusija ponuja svet brez hinavščine, ker nima globalnih etičnih standardov, temveč izvaja le pragmatično 'spoštovanje' razlik. Jasno smo videli, kaj to pomeni, ko so po prevzemu oblasti talibanov v Afganistanu takoj sklenili dogovor s Kitajsko. Ta sprejema nov Afganistan, medtem ko bodo talibani ignorirali, kaj Kitajska počne muslimanski manjšini na Kitajskem – Ujgurom. Gre v bistvu za novo globalizacijo, ki jo zagovarja Rusija. In edini način za obrambo tistega, kar je vredno ohraniti v naši liberalni tradiciji, je, da neusmiljeno vztrajajo pri njeni univerzalnosti. V trenutku, ko uporabljamo dvojna merila, nismo nič manj 'pragmatični' kot Rusija,« zaključuje Žižek.