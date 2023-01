Po nasilnem incidentu v bolnišnici se je odzval minister Bešič Loredan

Celjska bolnišnica je zaradi razburjenega bolnika, ki je v sredo zjutraj poškodoval dva zaposlena, varovanje zaposlenih in objekta dvignila na najvišjo zakonsko določeno raven. Kot je danes na novinarski konferenci povedal vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Dragan Kovačić, je eden izmed poškodovanih zaposlenih zaradi stresa doživel tudi srčni infarkt.

Po besedah Kovačića je razburjeni bolnik, ki ni bil resno bolan, zaposlenemu, ki je nato doživel srčni infarkt, lažje poškodoval roko. Drugemu zaposlenemu pa je s čelnim udarcem zlomil nos.

Minister: Zaposleni niso krivi, da sistem ne deluje

Vodstvo celjske bolnišnice dogodek obžaluje in obsoja nasilje nad ljudmi. Nasilje je nesprejemljivo, čeprav je zdravstvo v krizi, je dejal Kovačić. Povedal je, da so šokirani nad razmerami v zdravstvu in da je prišlo tako daleč, da bolniki fizično obračunavajo z zdravstvenim osebjem. Dodal je še, da so na službene elektronske naslove prejeli kar nekaj žaljivih sporočil.

Na incident so se odzvali tudi na zdravstvenem ministrstvu. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v sporočilu za javnost navedel, da ministrstvo obsoja vsakršno obliko nasilja. Poudaril je, da zdravstveno osebje ni krivo, da zdravstveni sistem ne deluje. Po njegovih besedah bosta ministrstvo za zdravje in vlada naredila vse, da se bodo razmere na področju zdravstva uredile.