Golob po katastrofi: Situacija na terenu je strašna, že danes vemo, da bo škoda rekordna (VIDEO)

Zaradi obilnih padavin so se ponoči in danes razlile nekatere reke, ki so poplavile celotna naselja, sprožilo se je več plazov, meteorna voda je zalivala objekte. Najhuje je bilo na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, ki sta odrezani od sveta.

Zvečer so pred javnost stopili premier Robert Golob, obrambni minister Marjan Šarec, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in hidrolog Janez Polajnar, da bi predstavili razmere po Sloveniji ob poplavah.

Premier Golob: Že danes vemo, da bo škoda rekordna

Kot smo že poročali, je Golob za soboto sklical svet za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Nato se bo sestala tudi vlada, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Tako je premier dejal, da je današnja ujma povzročila verjetno največjo škodo v naravnih nesrečah v zgodovini samostojne Slovenije. »Že danes vemo, da bo škoda rekordna. Za jutri smo sklicali sejo sveta za nacionalno varnost. V teh časih moramo stati skupaj in biti čim bolj učinkoviti pri ukrepih, ki jih mora politika izvesti v korist ljudi,«.

»Situacija na terenu je strašna. Pozivam ljudi, da ne hodijo po opravkih, ki niso življenjsko pomembni. Interventne ekipe so danes opravile res herojsko delo.« In še: »Ne želimo, da pride do kakršnekoli nesreče in nepotrebne žrtve. To je zdaj najpomembnejše. Sistem deluje in bodite potrpežljivi. Kličite na 112 res takrat, ko je nujno.

Dodal je, da bodo po sobotni seji vlade vložili novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, DZ bi jo lahko obravnaval že prihodnji teden.

Ob tem se je zahvalil vsem, ki rešujejo in pomagajo: »Zahvala pripadnikom civilne zaščite, gasilcem, vojakom, policistom in vsem prostovoljcem, ki se na terenu trudite, ne glede na uro in razmere, da so življenja čim manj ogrožena in da bo škoda manjša.«

Minister Šarec: Ne hodite naokoli, ne fotografirajte in ne zadržujte se v bližini vodotokov

Obrambni minister Šarec pa je dodal: »Razmere so resne. Vse razpoložljive enote so na terenu. Državljane in državljane res pozivamo: ne hodite naokoli, ne fotografirajte in ne zadržujte se v bližini vodotokov in v bližini intervencijskih ekip.«

Minister Šarec je dodal, da bodo sprejeli tako pomoč drugih držav kot pomoč iz evropskega mehanizma, se pa morajo razmere najprej toliko umiriti, da bodo lahko tuje ekipe ustrezno razporedili na teren.

Kot je poudaril, razmere trenutno ostajajo izjemno resne, na terenu pa so vse razpoložljive enote. Trenutno je na razpolago do 500 vojakov, ki pa še niso vsi aktivirani, saj še ni omogočen dostop do vseh krajev, kjer bi potrebovali njihovo pomoč. »Upam, da bo jutri prevoznost cest toliko boljša, da bodo ekipe lahko prispele do vseh lokacij,« je dejal.

»Na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji, ki pomaga reševalnim in drugim službam pri odzivanju na hude poplave, smo aktivirali program Copernicus,« je sporočil evropski komisar za krizne razmere Janez Lenarčič.