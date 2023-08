Golob se bo sestal s predstavniki CZ, za soboto sklican svet za nacionalno varnost in seja vlade

Varnost prebivalk in prebivalcev je na prvem mestu, je ob ujmi, ki je prizadela Slovenijo poudaril premier Robert Golob. Popoldne se bo srečal s predstavniki štaba Civilne zaščite (CZ), za soboto pa je sklical svet za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Nato se bo sestala tudi vlada, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Sistem zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah deluje, vse ekipe na terenu dajejo vse od sebe, da pomagajo ljudem, so Golobove besede ob tem še povzeli v njegovem kabinetu. Pozval je tudi k upoštevanju navodil pristojnih služb in zaščiti lastne varnosti.

Predčasno zaključil dopust

Zaradi trenutnih razmer je predsednik vlade predčasno zaključil dopust in se bo danes ob 18.30 v prostorih ministrstva za obrambo sestal s predstavniki štaba Civilne zaščite. Prav tako je premier zaradi silovite ujme nacionalnih razsežnosti za jutri ob 11. uri sklical svet za nacionalno varnost v razširjeni sestavi, nato pa se bo, predvidoma ob 13. uri sestala še vlada.