Huda ura se seli nad vzhodno Slovenijo, v Celju se začenja širša evakuacija

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo, agencije RS za okolje, se je težišče padavin v zadnjih urah pomaknilo nad vzhodno Slovenijo od porečja Kolpe na jugu do Koroške in Štajerske na severu. Na tem območju reke in hudourniški vodotoki hitreje naraščajo, med njimi predvsem Mislinja, Dravinja in Pesnica.Savinja v spodnjem toku hitro narašča, poplavljene površine na tem območju se bodo še povečevale.

Sava obsežno poplavlja v srednjem toku, kjer se bodo poplavljene površine ohranjale, v spodnjem toku pa se bodo poplave v prihodnjih urah še stopnjevale. Poplavljene površine ob Muri in ob Dravi dolvodno od jezu Markovci se bodo še nekoliko povečale. Na zahodu države se hidrološka situacija umirja, vendar Poljanska Sora in Gradaščica še poplavljata

Na območju ob Dravi najhujše šele pričakujejo

Na mariborskem regijskem centru uprave za zaščito in reševanje so od začetka nočnega močnega deževja doslej zabeležili 90 intervencij, a so za zdaj stvari pod nadzorom in hujših dogodkov niso beležili. Kot je za STA povedala vodja izpostave Ivanka Grilanc, se Drava na nekaterih običajnih območjih sicer že razliva, predvsem v Malečniku in Rušah. Na območju ob Dravi sicer najhujše šele pričakujejo, saj pretok reke precej narašča, na avstrijski strani pa so se danes odločili še dodatno izprazniti akumulacijsko jezero, kar bo še povečalo pretok Drave ob meji na 1300 kubičnih metrov na sekundo.

Mozirje fotografirano z dronom. Odrezano od sveta. FOTO: Klemen

V Celju širša evakuacija

Zaradi izjemno slabe hidrološke napovedi in velike verjetnosti razlitja Savinje se v Celju začenja evakuacija celotnega območja Lisc na desnem bregu in Trubarjeve, Malgajeve do Ljubljanske ulice in celotnega starega mestnega jedra na levem bregu Savinje, so sporočili iz celjske občine.

Zaradi izrednih razmer soo vzpostavili tudi klicni center.

Občanke in občane, ki potrebujejo nujno pomoč, lahko pokličejo na telefonsko številko (03) 428 09 00 ali pišejo na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si. V nujnih primerih lahko pokličejo tudi na številko 112.

