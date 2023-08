Koroška je pod vodo: tako so reševali žensko iz vozila (VIDEO)

Ob obilnih padavinah, ki so zajele državo, so nastali apokaliptični posnetki. Na družbenih omrežjih iz minute v minuto ljudje iz vse države objavljajo strašne posnetke, ob katerih vas bo streslo.

Eden izmed takšnih je nastal na cesti Mežica–Prevalje. Deroča voda odnaša vse pred seboj. Posnetek so objavili na facebooku na strani Koroška Čveka, kjer so zapisali, da so žensko iz vozila reševali z vrvjo, ker sta bila v bližini ravno dva plezalca, ki sta imela opremo v vozilu.

Na novinarski konferenci je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan poudaril, da so na terenu vse ekipe, poudaril pa je tudi dobro koordinacijo in pripravljenost za pomoč na najvišji medresorski ravni. Kot je dejal, je trenutno najhuje v Zgornjesavinjski dolini, na Gorenjskem in Koroškem, kjer je odneslo tudi most na glavni prometni povezavi. Precej težave je zaradi prekinjenih komunikacijskih povezavah, a pri njihovem ponovnem vzpostavljanju naj bi sčasoma po besedah Šestana pomagala Slovenska vojska.

Minister za obrambo Marjan Šarec povedal, da so od jutranjih ur vse ekipe na terenu. Najprej se je reševalo življenja, zdaj pa še vse ostalo. Pravi, da se razmere počasi izboljšujejo. SV ni v pripravljenosti, ampak 250 vojakov z vso možno mehanizacijo že pomaga na terenu, predvsem na Koroškem.

Od jutra delujeta tudi letalski enoti SV in Policije, če bo treba, bomo reševanja izvajali tudi z oklepnimi vozili. Aktivirane so tudi vse sile CZ. Podatki o prevoznosti cest in dostopnosti do lokacij se spreminjajo iz ure v uro, ima skoraj celotna Slovenija težave s prevoznostjo cest.

Fotografije in posnetki s Koroške na družbenih omrežjih razkrivajo, kako hudo je v tem delu Slovenije.