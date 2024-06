Po Golobovo več glasov prejele stranke levega pola. Preverili smo, ali to drži

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je zadovoljen z rezultatom na evropskih volitvah. Kot je v nedeljski izjavi dejal, je leva sredina na evropskih volitvah odstotkovno dobila več glasov kot desna, upoštevaje še glasove Vesne in drugih levo usmerjenih strank. »To je tisto, kar daje upanje za naprej, verjamem, da se bo to poznalo tudi na državnozborskih volitvah,« je dejal.

Ne uvrščajo se ne med leve ali desne

Pri Zelenih Slovenije smo zato preverili, ali se štejejo med leve ali desne stranke. In odgovor Nejca Škofa, generalnega sekretarja Zelenih Slovenije: »Zeleni Slovenije se ne uvrščamo ne med leve, ne med desne. Verjamemo, da je ključ napredka v slovenski politiki preseganje ideoloških delitev.«

Sicer pa danes stranke pretresajo rezultate nedeljskih evropskih volitev in glasovanj na posvetovalnih referendumih. Že danes zasedajo v SD in NSi, kjer so rezultate evropskih volitev pričakali na trnih, a vendarle ujeli vsak po enega poslanca.

Prve premisleke o volilnem rezultatu je danes tako pričakovati tudi v največji vladni stranki Gibanju Svoboda, ki so ji volivci na nedeljskem glasovanju namenili dva poslanska mandata v Bruslju. Najprej naj bi delo v kampanji pretresali v volilnem štabu, s konkretnejšimi analizami tudi na organih stranke, pa vendarle še počakali, da se nekoliko »ohladijo glave«. Ob razglasitvi rezultatov je bilo v štabu Svobode namreč nekaj zadržanosti, še posebej v luči pričakovanj na podlagi zadnjih javnomnenjskih anket, ki so stranki v zadnjih dneh kampanje napovedovale tudi tri poslanske mandate.

Golob vztraja, da ni šlo nič narobe

V Svobodi je tako danes slišati različna mnenja, od tega, da bi se morali pogovoriti o tem, da jim je do še enega poslanskega sedeža le malo zmanjkalo, do bolj optimističnih pogledov, da je stranka glede na javnomnenjsko podporo v zadnjih mesecih dosegla dober rezultat.

Ostaja na stališču, da so stranke leve sredine skupaj dosegle dober rezultat. Odstotki in število glasov je tisto, kar šteje. Razporeditev mandatov je pač narejena po ključu, pri tem so imele stranke leve sredine tudi nekaj smole zaradi razdrobljenosti. Ampak tako je stanje, sprejemamo rezultat. Ne glede na to, rezultat referendumov je tisto, kar me navdaja z optimizmom za prihodnost.

»Nič ni šlo narobe, vsi cilji, ki smo si jih zadali pred volitvami, so bili izpolnjeni. Imeli smo visoko volilno udeležbo, rekordno, dobili smo štirikrat za na referendumih in dobili smo več kot 20 odstotkov glasov,« je tudi v današnji izjavi za javnost vztrajal premier in prvak Svobode Robert Golob.