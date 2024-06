Robert Golob: Velika zmaga je volilna udeležba

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je vesel, da bo volilna udeležba na tokratnih volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament očitno daleč najvišja doslej. Velika zmaga današnjega dne je volilna udeležba, je dejal ob prihodu v volilni štab stranke. Pričakuje tudi, da bo Slovenija danes Evropi pokazala levosredinski obraz.

Golob se je zahvalil volivcem, ker so se danes množično udeležili tako volitev slovenskih poslancev v Evropski parlament kot treh posvetovalnih referendumov. »To je bil naš glavni cilj. Da na volitve privabimo čim več volivcev. Ker so pomembne,« je zatrdil premier. Zato je zelo vesel, da bo udeležba očitno daleč najvišja doslej, ko gre za volitve slovenskih poslancev v Evropski parlament.

Ostaja optimističen

Glede volilnega rezultata za Gibanje Svoboda je zelo optimističen. A prava volilna zmaga danes je, da je toliko ljudi prišlo na volitve, je zatrdil. Voljo volivcev, ki bo znana po 23. uri, bodo spoštovali, kot vedno, je dodal.

A že pred objavo izidov je izrazil zadovoljstvo in ponos, da je Slovenija danes »za razliko od kakšne druge, večje članice EU« Evropi pokazal levosredinski obraz.

Ob tem je odgovoril na vprašanje o rezultatih vzporednih volitev v Franciji, ki so pokazali na močan zasuk v prid skrajni desnici. V Franciji se vladajoča stranka predsednika Emmanuela Macrona po Golobovi oceni očitno ni dovolj zavedala pomena evropskih volitev in vanje ni dovolj investirala oz. je njihov pomen podcenjevala.

»V Sloveniji je drugače, zavedali smo se tega pomena in rezultat bo drugačen,« je napovedal. »V Franciji pa bodo dobili popravni izpit, in morda je prav tako,« je še rekel.

Golob prepričan v štirikratni referendumski za

Na vseh treh današnjih posvetovalnih referendumih, na katerih so volivci odgovarjali na štiri vprašanja, bo rezultat v prid podpornikom, je prepričan predsednik Gibanja Svobode in premier Robert Golob.

Za nekatera vprašanja, o katerih je politika danes za mnenje vprašala volivce, že imajo pripravljene zakonske podlage. Po Golobovih navedbah te še niso popolne in jih bodo z ministrstvi prilagodili, da bodo zdržale pravno presojo, tudi morebitno ustavno.

Pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in pri gojenju ter predelavi konoplje v medicinske namene so zakonske podlage pripravljene v največji meri in do konca leta bi lahko imeli predloge zakonskih rešitev, je še dejal Golob.