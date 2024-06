»Gre za že slišan diskurz, na katerem Janša gradi svojo politično kariero že več kot 30 let«

Pisali smo, da je zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji SDS, ki je s 30,82 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,11 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,47), SD (7,71) in NSi (7,69), kažejo neuradni izidi Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah.

V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin.

V primeru EU volitev gre za t.i. drugorazredne volitve

Politični analitik Alem Maksuti je za Slovenske novice komentiral neuradne izide letošnjih evropskih volitev pri nas. »Po do sedaj preštetih glasovih vse kaže, da je opozicijska SDS uspela dobiti največ glasov. To je logično, saj EU volitve ne potekajo v vakuumu. Tokrat so se zgodile na polovici mandata v katerem stranka SDS vstrajno kritizira vlado in na ta način uspešno mobilizira svoje volilce. Koalicijska GS je mlada stranka in na teh EU volitvah doživlja podoben scenarij, kot so to že doživela npr. stranka LMŠ. Še enkrat gre izpostaviti, da v primeru EU volitev gre za t.i. drugorazredne volitve (second-order election) na katerih po pravilu dobivajo opozicijske in tudi manjše opozicijske stranke. V tej luči je potrebno gledatu tudi uspeh stranke Vesna in morebitni uspeh stranke SLS oziroma slabši rezultat koalicijske SD, ki se tokrat bori za 1 mandat v EP,« nam je zaupal.

Alem Maksuti. FOTO: Voranc Vogel

Ob tem poudarja, da rezultat teh volitev po njegovem mnenju ni nič nepričakovanega. »Preferenčni glasovi bodo poskrbeli, da bomo v EP morda imeli kako ime, ki ga sprva morda nismo pričakovali. Na polju domače politike se razmerja med strankami niso spremenila. Časa do naslednjih parlamentarnih volitev je dovolj, da vse stranke, ki so uspele dobiti EU poslanca svoj politični potencial okrepijo ali pa popolnoma zapravijo. Politična scena v Sloveniji tako ostaja nespremenjena. Imamo stabilno vladno koalicijo in onkraj realnosti ujeto opozicijo, ki je tudi v tej kampanji vztrajala na svoji agendi, ki se spreminjala praktično iz dneva v dan. Pohitrene izjave SDS o volilnem porazu 'tranzicijske levice' in pozivi na odstop vlade so že slišan diskurz na katerem Janša gradi svojo politično kariero že več kot 30 let. Gre za politično pristranske izjave zaradi katerih nikoli ni bil deležen nobenih posledic, razen političnih in to so porazni na parlamentarnih volitvah. Pred objavo prvih rezultatov je tako npr. govoril o vnaprej ukradenih volitvah in javno sejal nezaupanje v DVK, že uro kasneje pa o veličastni zmagi. Skratka. EU volitve so končane, politična situacija v državi ostaja stabilna.«

Velik poraz za Svobodo in vladajočo koalicijo ter hkrati velika zmaga za SDS

Politični analitik Rok Čakš: »Volitve v Evropski parlament so velik poraz za Svobodo in vladajočo koalicijo ter hkrati velika zmaga za SDS ter slovensko (in evropsko) desno sredino na splošno. Ne samo, da je največja opozicijska stranka dobila kar dvakrat toliko evropskih poslancev kot rekordna zmagovalka državnozborskih volitev pred dvema letoma. Ob NSi z enim evroposlancem je mandat za las zgrešila še SLS, ki pa je z njim napovedala vstajenje od mrtvih in obudila še zadnjo priložnost za vrnitev med žive na naslednjih volitvah v državni zbor. Ob volilni katastrofi vladajoče koalicije pa je obliž na rano zgolj tesen obstanek SD-ja na enem evropskem poslancu, saj bi izpad po tem, ko so na prejšnjih volitvah dobili 18,7 % in 2 evropska poslanca, pomenil črno prihodnost za edino etablirano in resno organizirano stranko na slovenski politični levici.«