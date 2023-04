Planica nekoč simbol pijančevanja, danes pa ... Pogovarjali smo se z direktorjem SZS

Planica je že desetletja gostiteljica velikega finala sezone v smučarskih poletih. Nekoč smo mediji iz doline pod Poncami poročali o kršitvah javnega reda in miru, izgredih, pretirani uporabi alkohola, zbujanja v bolnišnicah. Danes je povsem drugače in nam nič več ne da slutiti, da smo bili nekoč res priča takšnim prizorom - točilni pulti niso okupirani s strani posameznikov, ni kotaljenja pijanih ljudi po blatu ali nenadzorovanega vijuganja po snegu. »Časi so drugi, k čemur je pripomogla tudi preventiva, vzgoja in spremenjen odnos do alkohola,« pojasnjuje direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.

Direktor smučarske zveze Uroš Zupan, direktor komunikacij Palfingerja Hannes Roither in predsednik smučarske zveze Enzo Smrekar so z zadovoljstvom spremljali uspešen konec sezone. FOTO: Mediaspeed

Nekoč je bila Planica sinonim za alkoholiziranost. Kako ste uspeli na tem velikem športnem dogodku, ki se ga udeleži več deset tisoč Slovencev zmanjšati uporabo alkohola?

Gre za skupek različnih elementov. Kot Smučarka zveza smo se odločili, da moramo na tem področju nekaj narediti. Kot športna organizacija želimo delovati v smeri zdravega načina življenja, se samoomejevati, disciplinirati in biti dober zgled za gledalce. Zagotovo velja poudariti, da smo se v zadnjih letih spremenili kot družba, kar se tiče odnosa do alkohola in varne vožnje. Ne nazadnje se številni v Planico pripeljejo z osebnim avtomobilom. Smo pa kot organizatorji veliko delali na tem, da se alkohol na prireditvah čim bolj omeji. Na finalu svetovnega pokala v Planici so četrtki rezervirani za dan brez alkohola in dan, ko nas obišče okoli 4000 otrok. Na ta dan ni mogoče nikjer dobiti alkohola. Sodelujemo tudi z ministrstvom za zdravje, njihovimi ambasadorji in našimi športniki, s katerimi na glavnem odru predstavljamo odnos do zdravega načina življenja, gibanja, umerjene uporabe sladkorja in alkohola. Te akcije potekajo že nekaj let in je ta strategija, ki smo jo ubrali, očitno padla na plodna tla. Tudi intervencij s preveč opitimi ljudmi ni ali pa jih je zelo zelo malo.

Zdi se, da Planica postaja družinski praznik in ne več praznik pijančevanja.

Drži, Planica je postala družinski dogodek, kamor prihajajo odrasli z otroki in se temu primerno tudi vedejo. Posledično pa je tudi uporaba alkohola bistveno manjša.

Vnos alkohola na športno prizorišče je že leta prepovedano. A nekateri v prepovedih vidijo priložnost, kako prelisičiti sistem. Kako nadzorujete vnos alkohola?

Za začetek imamo striktno in dovolj številčno varnostno službo, zato sem prepričan, da le redkemu uspe pretihotapiti alkohol v areno.

Znan je primer, ko je Slovenec v tekmovalno areno Planice tihotapil alkohol na način, da je steklenico stlačil v štruco kruha. So redarji letos opazili kakšno novo pogruntavščino?

Verjetno se vsako leto nekdo znajde, ampak letos ni bilo posebnih težav. Očitno so se obiskovalci že navadili, da je težko prenesti alkohol v prostor, ker smo to omejili v kali. In tudi če bi nas prelisičili, bi to vedeli, saj bi o tem govorili podatki iz bolnišnic o preveč opitih ljudeh. Menim, da redarji dobro opravijo svojo službo, s tem, ko obiskovalce pregledajo po telesu in otipajo nahrbtnik. Menim, da alkohol nasploh ni težava, saj ga je mogoče kupiti tudi na prizorišču, le potreba po njem je v družbi manjša.

Drži, da se žgane pijače uro pred tekmo ne strežejo?

Tega vam ne znam odgovoriti.

Ste nekdanji mladinski reprezentant v alpskem smučanju. Opažate kakšno spremembo pri uporabi opiatov pri športnikih nekoč in danes?

Če se je nekoč po tekmi nazdravilo s penino, se tudi danes. Je pa med športniki zagotovo manjša uporaba alkohola. Smučarski poleti so danes na tako profesionalnem nivoju, da odločajo malenkosti. In najboljši se zavedajo, da če se ne bodo spočili, zjutraj ne bodo 100% in jih ne bo. To zavedanje jih prisili v to, da če želijo biti na najvišjem nivoju, si pijančevanja ne smejo dovolili. Poznamo zgodbe iz nekaj desetletij nazaj, predvsem med tujimi skakalci, ki so iz veseljaške noči prišli neposredno na skakalnico in tekmo. Danes je to nepredstavljivo.

Imate že načrte za naslednje leto, da bi kaj spremenili, izboljšali na prvenstvo v Planici?

Gledalcem želimo še bolj približati dogodek, športnike, izkušnje, a o tem bo več znanega konec leta. Na splošno smo zelo zadovoljni z letošnjo izvedbo, dobrimi rezultati naših skakalcev in številčnostjo gledalcev. Lahko pa povem, da si v naslednjem letu želimo, da bi kot del štiridnevnega programa dodali tudi žensko tekmo. To je ideja in s tem bomo kandidirali. Menim, da bi bila ženska tekma velika pridobitev za finale svetovnega prvenstva v Planici.