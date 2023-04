Toliko je bilo treba odšteti za pivo na Planici (FOTO)

Konec tedna se je v Planici končala 44. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Okoli 14 tisoč gledalcev je poskrbelo za prešerno vzdušje v dolini pod Poncami. Malo manj veselo vzdušje je bilo pred točilnimi pulti, kjer so morali obiskovalci plačati kavcijo za kozarček, a dveh evrov menda niso vsi prejeli nazaj.

Takole nam je pisala bralka. »Navijači smo za pivo odšteli 5 evrov in še dva evra za kozarec. To kavcijo bi potem morali dobiti nazaj. Šli smo to prvega točilnega pulta pri vhodu, kjer so parkirani avtobusu. Tam so nam povedali, da za povračilo kavcije potrebujemo le kozarec in nič drugega. Nato smo prišli do šanka pri odru, kjer smo naročili pivo, a za kozarec nismo prejeli nekega modrega žetona, ki naj bi ga dobili za povračilo kavcije. Ko smo želeli kozarce vrniti, nam denarja niso želeli povrniti, saj da nimamo modrih žetonov. Zelo sem jezna, ker se organizatorji niso poenotili glede pravil, mi pa za to nismo prejeli vrnjene kavcije za t.i. ekozarček. Slabi gostitelji,« je že v petek zapisala obiskovalka tekme in se sprašuje, kdo jim po vrnil strošek za te »fine kozarce«.

5000 evrov kazni za točenje žganih pijač uro pred tekmo?

Enako nejasna »pravila« gostincev so tudi pri naročilu žganih pijač. Nekateri jih pri točilnih pultih strežejo, drugih ne, saj da eno uro pred tekmo žganih pijač ne strežejo, ker naj bi bila kazen za to 5.000 evrov. »Obiskovalci smo zmedeni, saj ima vsaj šank očitno svoja pravila,« piše bralka.

Je 5 evrov preveč za pivo?

Marsikje v Ljubljani je cena za pollitrsko pivo okoli petih evrov in prav toliko je bilo treba za pivo odšteti minuli konec tedna v Planici. Na družbenih omrežjih so nekateri pisali, da je cena v redu, drugi, da je previsoka. »5 evrov za pol litra piva na prireditvi (kakršnakoli že je) je povsem v redu cena. Najverjetneje voda ni prav dosti manj. Kavcija za kozarec pa le garancija, da se večji del smeti pospravi sam, ker pri nas to pač ni samoumevno, pa bi lahko bilo«; »5 evrov za pol litra piva na slovenski standard ni v redu cena. Oprosti, to je rop pri belem dnevu. Zgleda, da smo totalno 'zglajzali', da nam je to postalo normalno,« so pisali.

Vse višje cene alkoholnih pijač so zagotovo vplivale tudi na to, da se je manj »pivcev« zbudilo z mačkom, kot je bila to nekoč skoraj da tradicija tega športnega zaključnega dogodka v dolini pod Poncami.

