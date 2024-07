Pred dnevi smo poročali o odpovedi turističnih aranžmajev pri eni od turističnih agencij, zdaj pa so se oglasili tudi nekateri, ki so izviseli pri Turistični agenciji Kompas. Čeprav priznavajo težave z izvedbo nekaterih čarterskih poletov na grške otoke, zanikajo informacije v nekaterih medijih, da naj bi šlo za širši problem in da so ogroženi celo čarterji za vse poletje. »Gre za odhode v prihodnjih dneh in za določene destinacije, kot sta Lefkas in Samos. Odpovedi poletov na druge destinacije v Grčiji in na Mediteranu ne pričakujemo. Trudimo se, da bi naši poleti na destinacije potekali skl...