Piškote iz droži bosta patentirala

V kukijih premalo čokolade

Takšen je drožoškotek. FOTO: Osebni arhiv

Peko kruha mu prepušča

Kruh, pripravljen z drožmi FOTO: Osebni arhiv

»Kruh z drožmi pečem že dve leti. Med prvim valom korone se je med najinimi prijatelji in znanci razvedelo, da pečeva takšen kruh. Navdušeni so bili in tako sva že začela razmišljati o tem, da bova garažo družinske hiše spremenila v butično pekarno,« pripovedujetain, ki sta doma v Britofu pri Kranju. Njuna pekarna, ki se bo imenovala Bread and Black, bo posebna tudi zaradi tega, ker bodo tu nastajali drožoškotki, to so posebni piškotki, narejeni z drožmi.»Piškote sva izumila spomladi, ker sva želela pripraviti nekaj, česar v Sloveniji še ni. Osnova najinega razmišljanja je bil ameriški čokoladni kuki, to je znan piškot s čokoladnimi koščki. Nama se je vedno zdelo, da imajo ti piškoti premalo čokolade, pa sva v svoje dodala še kanček več,« o izumu pove Aleš Tomažič, kuhar po poklicu. Kot še pove, razmišlja o tem, da bi ime drožoškotki zaščitila.Kot rečeno, je Tomažič v te prav posebne piškotke vključil droži, to čudovito mešanico vode in moke, ki pri nas v zadnjem času doživlja pravi razcvet. »Recept za te piškote sva razvijala tri mesece, da sva ujela popolno kombinacijo okusov. Trik pri pripravi ni toliko v sestavinah – te so znane in napisane na embalaži – kot v tem, kako jih dodajamo in koliko časa fermentiramo,« pove Tomažič.Preden se je začelo spomladi odvijati vse to s korono, je bil zaposlen v verigi gostinstva Jezeršek. Tam ga je chef kuhinjenavdušil nad drožmi, ki so ga tako zasvojile, da se je v dveh letih popolnoma navadil nanje. Tovrstne peke pa se je priučila tudi Aleševa partnerica, po poklicu arhitektka. »No, naučila sem se peči le drožoškotke, medtem ko peko kruha prepuščam Alešu,« nas popravi z nasmeškom.Ko je mladi kuhar pred dnevi v skupini na facebooku Lokalna ponudba Kranja in okolice objavil, da pečeta dobrote z drožmi, je njuna objava sprožila pravi val odobravanja. Kako tudi ne, saj so krušne dobrote, nanizane od pšeničnega in polnozrnatega kruha prek ajdovega z orehi vse do grisinov in še česa, res nekaj posebnega.»Ugotavljava, da je povpraševanje po domačih pekovskih izdelkih, narejenih z drožmi, kar precejšnje,« skleneta sogovornika zgodbo o butični pekarni, ki je na obrobju Kranja začela zoreti med prvim koronskim valom.