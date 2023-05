Pirc Musarjeva in Golob izrekla sožalje žrtvam streljanja na šoli v Srbiji

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta danes izrekla iskreno sožalje staršem in svojcem preminulih po strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico.

»Globoko sem pretresena nad streljanjem na osnovni šoli v Beogradu. V imenu države in ljudi izrekam iskreno sožalje staršem in svojcem preminulih. Deklici, ki se v bolnišnici še bori za življenje, in njenim staršem želim veliko življenjske moči, poškodovanim pa dobro okrevanje,« je Pirc Musarjeva zapisala na twitterju.

Tudi Golob je ob tragičnem dogodku v beograjski osnovni šoli izrazil globoko pretresenost. »Izražam iskreno sožalje družinam preminulih, ranjenim pa čim hitrejše okrevanje,« piše na twitterju Vlade Republike Slovenije.

Tudi predsednik vlade Robert Golob je ob tragičnem dogodku v beograjski osnovni šoli izrazil globoko pretresenost. FOTO: Leon Vidic, Delo

Dve minuti kasneje

S tem sta se Pirc Musarjeva in Golob odzvala na strelski napad na osnovni šoli v Beogradu, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico.

Načelnik beograjske policijske uprave Veselin Milić je pojasnil, da je dežurno službo policije zaradi streljanja na beograjski osnovni šoli poklicala ravnateljica in da so tja takoj poslali vse razpoložljive enote. Dve minuti kasneje pa je dežurno službo poklical tudi 13-letni strelec in povedal, da je streljal na več oseb na šoli. Policija ga je prijela pred šolo.

Srbska vlada je od petka v državi razglasila tridnevno žalovanje.