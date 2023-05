Masaker v Beogradu: učenec izvlekel pištolo in začel streljati, več otrok mrtvih (VIDEO)

V jutranjem strelskem napadu učenca sedmega razreda OŠ Vladislava Ribnikarja na Vračarju v Beogradu je umrlo najmanj osem otrok, učiteljica in varnostnik šole, poročajo srbski mediji, med njimi N1 in Telegraf. Številni naj bi bili ranjeni. Po neuradnih informacijah je mrtvih več otrok, celo osem, a policija podatkov še ni uradno potrdila, zato mediji trenutno navajajo zgolj neuradne podatke.

Učiteljico in enega od otrok, ki sta bila huje ranjena v streljanju, so odpeljali v bolnišnico, pozneje so sporočili, da je učiteljica tam umrla. Za življenje otroka se še borijo. Več informacij bo znanih ob 13:15, ko je tamkajšnje notranje ministrstvo napovedalo izredno novinarsko konferenco.

Kaj se je zgodilo?

14-letni učenec je okoli 8. ure oborožen vstopil v šolo in začel streljati. Neuradno je fant prišel v razred med poukom zgodovine in začel streljati na učence.

Neuradno je v šolo vstopil s petimi šaržerji, poročajo beograjski mediji. Vse skupaj naj bi trajalo okoli pet minut.

Oboroženega učenca so aretirali, piše Telegraf. Po pisanju srbskih medijev gre za Kosto Kecmanovića. Na omrežjih je zaokrožil posnetek njegovega prijetja.

Pred šolo mrgoli policistov in reševalnih vozil.