Grozljiva pričanja: Ubil je dva moja prijatelja, ulegla sem se nanju, da bi mislil, da sem mrtva

Na osnovni šoli v središču srbske prestolnice Beograd je danes 14-letnik streljal s pištolo, pri čemer je po neuradnih podatkih ubil najmanj eno osebo, varnostnika, ter ranil štiri učence in učiteljico. Ranjene so prepeljali v bolnišnico. Stanje ene deklice je kritično, dva učenca pa imata strelne rane, poročajo srbski mediji. Učiteljica je medtem umrla. Nekateri mediji poročajo o osmih mrtvih učencih.

Pred šolo so pretreseni starši. Nekateri učenci so medijev povedali, kaj se je zgodilo.

»Ubil je dva moja prijatelja. Ulegla sem se nanju, da bi mislil, da sem mrtva,« je za Nova.rs povedal ena od učenk.

»Slišal sem strel, nekaj učencev je takoj šlo na hodnik pogledat, kaj se dogaja. Najprej sem mislil, da se zunaj nekaj sliši. Vsi so začeli kričati, nastala je panika. Začeli so bežati. Ko sem prišel ven, sem ga videl in je uperil pištolo na vse nas,« je v solzah za Blic povedal učenec.

Otroci so v šoku, jokajo, starši pa panično iščejo svoje otroke, poroča Blic.

Dragan je padel

»Kje je moj otrok?« je bilo slišati starša pred šolo, piše medij.

»Naš najljubši čuvaj Dragan je mrtev, otroci so ga imeli radi, pa tudi vsi zaposleni,« so bile pretresljive besede mame enega od učencev, poroča Nova.rs.

Kot so za Kurir.rs zatrjevali otroci, priče grozljivega dogodka, so njegovi sošolci in sošolke pobegnili v kabinet, kjer so se skrivali. »Seveda nas je bilo strah. Bil je pravi kaos, panika. Varnostnika je ustrelil v glavo,« so pripovedovali šokirani otroci.

»Hčerka me je poklicala. Bila je pri uri športne vzgoje, ko je nenadoma videla, da je Dragan padel. Vsi otroci so začeli bežati nazaj v garderobe, kasneje so jim povedali, da je bil ubit. Tisti fant je bil njen sošolec,« pravi pretresena mati.

Napadalca, ki je najverjetneje streljal iz očetove pištole, so že prijeli. Da so ga prijeli, so potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Strelec naj bi bil učenec sedmega razreda osnovne šole Vladislav Ribnikar, v katero je vstopil danes okoli 8. ure in začel streljati na učence.

Motiv streljanja uradno še ni znan, a naj bi napadalec streljal zaradi cveka pri zgodovini. Bil je sicer odličnjak, pišejo srbski mediji.

Učence so evakuirali, policija pa je območje zaprla za javnost.