Peti val se umirja, toda Krek je sporočil zaskrbljujoče številke

Potem ko številke že nakazujejo, da se peti val epidemije koronavirusa počasu umirja, da smo dosegli vrh, so pred dnevi napovedali tudi strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan. Toda to še ne pomeni, da je kritično stanje okužb že mimo, opozarja zdravstvena stroka. Za sproščanje ukrepov še ni čas.

»Zdaj se bo število okuženih počasi zniževalo, od prvega januarja do danes se je okužilo več kot 300.000 ljudi. V drugem delu vala pa se bo okužilo znova 300.000 ljudi. Zato je treba povedati, da smo še vedno na zelo visoki stopnji nevarnosti okužbe,« je za Radio Slovenija pojasnil direktor NIJZ Milan Krek. Večje tveganje namreč predstavlja tudi različica omikrona BA2, ki je bolj kužna.

Na petkovi novinarski konferenci je sicer Nuška Čakš Jager z NIJZ dejala, da podatki kažejo na to, da se bližamo boljšemu scenariju. »A vendar ves čas poudarjamo, da je v vse to, kar se predvideva, težko vkalkulirati delovanje virusa. Nihče ne ve, kaj bo virus naredil, kako bo naredil in kdaj bo to naredil,« je opozorila.

V bolnišnicah še vedno veliko bolnikov

V petek so ob 4030 PCR-testih in 115.994 hitrih antigenskih testih potrdili 11.680 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 197.304 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 508 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 117, je objavila vlada.