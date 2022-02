So statusu prebolevnik šteti dnevi? Ihan pravi, da omikron ustvari šibko imunost

Omikron je na vrhuncu v celotni EU, Slovenija pa je po mnenju mnogih v samem evropskem vrhu tudi zaradi široke dostopnosti testiranja. Imunolog Alojz Ihan meni, da je pri nas tako veliko testiranih tudi zato, ker potrdilo o okuženosti prinaša prebolevniški status. Pravi, da je potrjevanje okužbe s PCR-testi še vedno zlati standard, a je pri tako obsežnem kroženju virusa boljše odkrivati okužene s testi HAT, ki omogočajo takojšnjo informacijo in ukrepanje, čeprav so manj zanesljivi. V intervjuju za N1 je dejal, da so že pred tedni izačeli prepričevati odločevalce, da ne vidijo več smisla v tem, da noč in dan testirajo samo zaradi vpisa pozitivnosti v register. »Zlasti zato, ker je bolj ali manj jasno, da prebolevniški statusi, zaradi katerih smo zadnje tedne delali vse te PCR-teste, po omikronu ne bodo imeli velikega pomena, saj okužba z omikronom, kot kaže, ne pušča kakšne zanesljivejše imunosti.«

Imeli smo srečo

Ihan je dejal, da so že zdaj opisani primeri, ko se je človek po okužbi z omikronom v kratkem času znova okužil z omikronom. Meni, da je omikron imunološko drugačen virus, ima mutacijo, ki mu preprečuje vezavo v pljučih, in okuži pretežno sluznico zgornjih dihal, na srečo pa povzroči manj težek klinični potek. »Če bi imel ob podobnem širjenju podobno patogenost kot prejšnje različice, bi bila to neobvladljiva svetovna katastrofa. Na tej točki smo imeli kot človeštvo precejšnjo srečo, saj manjša patogenost omikrona ni nujen, logičen pojav, lahko bi bilo tudi drugače.«

Ihan meni, da omikron ustvari razmeroma šibko imunost. »Nivo nevtralizacijskih protiteles je bistveno manjši kot po okužbi s prejšnjimi različicami ali po cepljenju. Najšibkejši je odziv tistih, ki niso niti preboleli prejšnjih različic niti niso bili cepljeni. Pri njih je imunski odziv proti omikronu tako šibek, da ga že po nekaj tednih ni več opaziti, še zlasti pri starejših ljudeh.« Pravi, da je pri tisti, ki so preboleli delto ali so bili cepljeni, odziv na okužbo z omikronom precej boljši, ne ve pa se, kako bodo prebolevniki omikrona zaščiteni, če se poleti ali spomladi pojavi kakšna nova različica. »Medtem pa bodo ljudje, ki so se pred omikronom okužili s prejšnjim različicami ali so bili cepljeni, jeseni razmeroma varni. Vendar so za zdaj še špekulacije, saj ne moremo imeti predstave, kakšne bodo nove različice.«

Po omikronu slabo zaščiteni

Ihan je še povedal, da cepljenje pred več meseci nudi manj kot 30-odstotno zaščito, okužba s prejšnjimi različicami pa manj kot polovično zaščito. V praksi se kaže, da imajo samo trikrat cepljeni nekoliko boljšo zaščito, a tudi to jim ne zagotavlja, da ne bodo imeli težav, če imajo tako vnetno konstitucijo sluznice, da burno reagirajo na virus. O tem, da se nekateri želijo okužiti namerno, da bi pridobili status prebolevnika in izpolnili pogoj PCT, pa je povedal, da je vprašanje, glede na to, da omikron ne povzroči daljšega imunskega odziva, koliko časa bo status prebolevnika še sploh imel smisel.

Kdo se bo cepil jeseni?

Ihan upa, da je to zadnji veliki val, a je kljub temu poudaril, da si ne smemo zatiskati oči, ker bodo virusi še naprej z nami in se bo gotovo pojavila kakšna nova različica, poleg tega pa tudi pričakuje, da bodo v jeseni cepili v glavnem starejše in ogrožene in da bomo pozabili na epidemijo, a vseeno živeli nekoliko previdneje.