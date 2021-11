Pediater odgovoril na dileme o samotestiranju in maskah: Ne podcenjujte otrok (VIDEO)

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju zaradi covida 19 je nastopil tudi pediater Denis Baš. Odgovoril je na nekatere dileme, ki se ob uvajanju obveznega samotestiranja v šolah pojavljajo pri starših. Kot je poudaril, je pomembno, da otroci ostanejo v šolah, saj dolgotrajno šolanje na daljavo lahko pri njih pusti posledice.

Število otrok, ki so hospitalizirani, je po besedah Baša zelo veliko. »Toliko bolj pomembno je, da odrasli naredimo domačo nalogo, da se cepimo, upoštevamo PCT in otroke spodbujamo k spoštovanju ukrepov,« je pozval.

Podpirajo varno šolsko okolje

Baš je opozoril, da imajo otroci doma družinske člane, ki so tudi lahko zdravstveno zelo ogroženi in zaradi okužb lahko resno zbolijo. »Pediatri podpiramo varno šolsko okolje in ti ukrepi so namenjeni temu.« Njegove izkušnje iz ambulante kažejo, da se otroci hitro naučijo. »Tukaj jaz res ne vidim nobenih težav. Pomembno se mi zdi, da se samotestiranje izvaja v šolskem okolju, saj se na ta način krepi kolektivni duh, ki je pri odraslih nekako izpuhtel,« je dejal. Po njegovih besedah se otroci tudi kirurških mask hitro navadijo.

Pediater: Otrok nikar ne podcenjujte

Po besedah pediatra v zadnjih dneh starše razdvaja predvsem samotestiranje. Ob tem poziva, naj starši otrok ne podcenjujejo. »Otrok bo pred začetkom pouka pod nadzorom odrasle osebe opravil skupinsko samotestiranje. Otroci si v tej starosti dnevno vrtajo po nosu. Stvar je enostavna, neboleča, ne pušča posledic. S tem otroka, ki še nima znakov okužb, izločimo iz razreda in preprečimo širjenje okužb.«

»Če damo nošenje maske in samotestiranje na tehtnico in je na drugi strani zaprtje šol, jaz mislim, da je tukaj odločitev enostavna,« je še poudaril in dodal, da pediatri podpirajo varno šolsko okolje za vse otroke.

Zveza prijateljev mladine Slovenije: Otrok ne puščajte pred vrati šol V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) z zaskrbljenostjo spremljajo aktualno dogajanje v zvezi z zaščitnimi ukrepi za zajezitev virusa v šolskem okolju. »Stopimo korak nazaj in se skupaj potrudimo, da otroci ostanejo v šolah,« so zapisali in starše pozvali, naj ob začetku samotestiranja vseh učencev v šolah »ne puščajo otrok pred vrati šol«. Kot so v ZPMS zapisali v sporočilu za javnost, že vse od pojava koronavirusa in uvedbe spremljajočih ukrepov opozarjajo, da so otroci in mladi tisti, ki jih je epidemija zelo zaznamovala. »Z zaskrbljenostjo spremljamo aktualno dogajanje okrog zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa v šolskih okoljih in razprave politikov, odločevalcev, šolnikov, staršev in drugih, ki so s tem povezani,« so zapisali. Opozarjajo, da intenzivno nasprotovanje mnenj med odraslimi ni v korist otrok. »Odrasli smo tisti, ki moramo poiskati ustrezne rešitve, ne glede na naša prepričanja,« so še dodali. »Zdaj ko imamo odprte šole, se potrudimo, da tako tudi ostane, ne da se kopja lomijo na ramenih otrok in mladih,« je poudarila predsednica ZPMS Darja Groznik. Sicer pa v ZPMS pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bodo smiselni, premišljeni, neizključujoči in izvedljivi v praksi.

Baš je dejal tudi, da v njihovih ambulantah prejemajo vprašanja, kako bo otrok v času pouka zdržal z masko ter kako se bo samotestiral. »Otroci se hitro privadijo. Maska ne povzroča nobenih težav s kisikom,« zagotavlja in poziva starše, naj bodo otrokom za zgled. »Otroci se učijo največ iz lastnega zgleda. Mogoče smo na začetku mislili, da otroci niso pomembni prenašalci virusa, a novejši podatki in izkušnje iz prakse kažejo drugače.«