Pečečnik popenil in jim napovedal vojno: »Silijo nas, da zaposleni delajo ponoči in čez vikende«

Omrežnine še vedno burijo duhove in dvigujejo pritisk državljanov. Če so v nekaterih gospodinjstvih z novim načinom obračunavanja zadovoljni, saj zadnje mesece prejemajo položnice z nižjimi zneski, pa je teh le peščica. Tisti, ki so vlagali v razvoj zelenih energij, si na hiše namestili sončne elektrarne, poleg njih pa investirali še v toplotne črpalke, so se obrisali pod nosom.

Za omrežnino dvakrat več kot za elektriko

Novi sistem obračunavanja omrežnin je po žepu najbolj udaril podjetja. FOTO: Voranc Vogel

Še huje pa je za podjetja , ki za omrežnine po novem plačujejo tudi 60 in več odstotkov več. To je še posebno velika težava za tista podjetja, ki imajo s strankami sklenjene dolgoročne pogodbe, v katerih je navedena fiksna cena določenega izdelka. V tem primeru proizvajalci namreč cene ne morejo prilagoditi glede na višje omrežnine , inflacijo in druge dejavnike, zatorej poslujejo z izgubo. Posledično to lahko pomeni zmanjševanje števila zaposlenih, zniževanje plač ter reorganizacijo dela.

Da je to velika težava, je v oddaji 24UR zvečer med drugim izpostavil Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov SBC, ki je pred leti kupil podjetje Costella ter ga tako ponovno naredil slovenskega, poskrbel je za dodatna delovna mesta, podjetje poslovalo dobro, nato pa je sledil novi način obravnavanja omrežnin.

»Zdaj pa smo dobili od te pokvarjene ali nesposobne agencije darilo: da smo na 3000 evrov elektrike plačali 6000 evrov omrežnine. Ljudje moji, kdo na tem svetu lahko razume to norost,« je bil besen eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev, ki dodaja, da česa takšnega ne more preživeti nobeno podjetje.

Podali bodo kazenske ovadbe

Costella ni edina, ki ji težave povzroča enormna cena omrežnine. Po podatkih, s katerimi razpolaga Pečečnik, so denimo ene od slovenskih term novembra 2023 plačale 3000 evrov omrežnine, novembra lani pa kar 12.000 evrov. »Agencija, ki ima popolnoma nesposobne ljudi, ki se borijo izključno za svoje plače in položaje, je s tem posegom naredila samo tri stvari – uničuje gospodarstvo, kaznovala je vse, ki so vlagali v zeleni prehod, in nas sili, da bomo morali svoje zaposlene zaposlovati ponoči in čez vikende,« je bil oster Pečečnik, ki ne razume kontradiktornih sporočil, ki nam jih pošilja vlada.

»Na levi strani nam Lukec (Luka Mesec, op. p.) govori o pregorevanju, na desni strani dajejo slabe komentarje na to, mi smo pa vmes, ko moramo zopet zaposlene pošiljati v nemogoče delovne razmere, kar je popolnoma nesprejemljivo,« dodaja Pečečnik, ki skupaj z drugimi podjetniki, vključenimi v omenjeni klub, zahteva, da se v naslednjih 30 dneh te stvari rešijo, sicer bodo podali goro kazenskih ovadb, začenši z Agencijo za energijo.