Direktor Elesa: »Vsak naj plača toliko, kolikor obremenjuje omrežje«

Vladni poziv Agenciji za energijo k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine temelji na strokovnih, ne političnih argumentih, so ob današnjem izteku roka za ukrepanje agencije zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izpostavljajo predvsem negativen vpliv metodologije na zeleni prehod in poslovne odjemalce.

»Nova metodologija tako ni skladna z državnimi strategijami in nekaterimi evropskimi direktivami, ki urejajo spodbujanje zelenega prehoda. Vladna odločitev temelji na strokovnih in ne političnih argumentih, ki pa so bili agenciji večkrat predstavljeni, a žal preslišani in neupoštevani,« so navedli na ministrstvu.

Izpostavili so, da morajo po direktivi EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije regulatorji zasledovati cilj spodbujanja in lažjega vključevanja elektrike obnovljivih virov energije v omrežje. Nova metodologija po oceni ministrstva ne le, da tega cilja ne zasleduje, temveč njegovo doseganje celo zavira.

Direktiva o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije pa medtem, kot so zapisali na ministrstvu, jasno določa, da se za gospodinjstva z energetsko samooskrbo ne smejo uporabljati nesorazmerne javne dajatve, niti se jim ne bi smelo naložiti nesorazmernih stroškov, saj da bi se moral upoštevati njihov prispevek k podnebnim in energetskim ciljem.

»Mnogi posamezniki, ki so investirali v nove tehnološke rešitve, kot so sončne elektrarne, toplotne črpalke, električna vozila ali sistemi shranjevanja električne energije, so zaradi nove metodologije kaznovani z bistveno višjimi stroški omrežnine,« obžalujejo na ministrstvu.