»Vlada bo poskrbela za ublažitev 'ekscesnih dvigov' omrežnine«

Vlada bo zaradi novega sistema obračuna omrežnine prihodnji teden DZ predlagala razrešitev treh članov sveta Agencije za energijo, ki po vladnem pozivu niso odstopili sami, je danes napovedal resorni minister Bojan Kumer. Predlagala bo tudi ublažitev »ekscesnih dvigov« omrežnine pri posameznih skupinah odjemalcev.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ocenjuje, da metodologija za obračun omrežnine ni skladna niti s strateškimi cilji države na področju čistega prehoda, niti z nekaterimi evropskimi direktivami, niti s priporočili evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer). Poleg tega prinaša dodatne finančne obremenitve, ki se zdijo kaznovalne predvsem do vseh tistih, ki so že vlagali svoj denar v čiste tehnologije, je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Kumer.

Agencija je po njegovih besedah preslišala strokovne argumente ministrstva – med drugim glede določanja dogovorjene moči na osnovi samo treh koničnih obremenitev, zapletenosti in nepraktičnosti tarifnih blokov za gospodinjske odjemalce ter pomanjkanja prehodnega obdobja in postopnosti uvedbe novega sistema. Očitajo ji tudi, da pri pripravi metodologije in novih tarif ni v celoti spoštovala in upoštevala strateškega in zakonodajnega okvira. V tej luči je kršila tudi cilje in določbe več evropskih direktiv, decembra sprejetega posodobljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter tudi priporočil Acerja iz poročila o omrežninskih metodologijah na področju elektrike iz leta 2023.

Na ministrstvu so prav tako prepričani, da določitev dogovorjene moči na osnovi treh 15-minutnih koničnih obremenitev pomeni »odločno prenizek vzorec« izmed vseh meritev porabe odjemalca v določenem časovnem bloku. Opozarjajo tudi na nepravičen princip kaznovanja za gospodinjske odjemalce pri preseganju dogovorjene moči, saj slednji šele ob prejemu računa ugotovijo dogovorjeno moč, na njo pa lahko vplivajo samo tako, da se odpovedo prehodnemu obdobju. Večina odjemalcev po navedbah ministrstva prav tako v realnem času ne more pogledati svoje trenutne porabe in s tem vplivati na prihodnje stroške.

Vlada vztraja pri pozivu, da je treba čim prej popraviti metodologijo

DZ bo predlagala razrešitev članov sveta agencije, ki niso sami odstopili, saj želi ponovno odpreti strokovni dialog o tematiki znotraj energetike oz. da se prisluhne energetikom, ki niso zaposleni na agenciji. Prek potrditve zakona v DZ pa bodo poskušali ublažiti »ekscesne dvige« stroškov pri določenih skupinah odjemalcev.

Glede slednjega se kot najbolj smiselna kaže možnost, da bi odjemalce v visoki sezoni delno ali v celoti oprostili plačila stroška za moč za najdražji časovni blok, je dejal minister.

»Naš cilj bo še naprej zelo jasen: zagotoviti sistem, ki bo podpiral čiste tehnologije, spodbujal trajnostne investicije, ne pa jih zaviral, in omogočal pravično energetsko tranzicijo za vse,« je dejal Kumer.

Dodal je, da mora biti vsaka sprememba, ki posega v življenje ljudi, premišljena, postopna in sprejemljiva za vse odjemne skupine. Spremembe je treba graditi z zaupanjem in dialogom, ne zgolj s sklicevanjem na lastno strokovnost, še manj s sklicevanjem na lastno nedotakljivost. Poleg tega prehod brez dialoga, brez prehodnega obdobja in brez postopnosti ni le strokovna napaka, temveč prinaša tudi politično odgovornost, je dejal.

Poudaril je, da je šlo v komunikaciji z agencijo za strokoven dialog, ne politični pritisk, ter da so želeli, da bo več njihovih predlogov uslišanih, ni bil pa niti eden. Po njegovem mnenju ima vlada pristojnost pozvati k spremembi metodologije in k odstopu članov sveta agencije.

Predlagala bo razrešitev preostalih treh svetnikov

Zanimivo se mu zdi, da sta dva člana sveta poziv slišala – Mitja Breznik in Sandi Šterpin sta po vladnem pozivu odstopila – preostali trije, predsednik sveta Franc Žlahtič ter Janez Kopač in Borut Bratina, pa ne. Po ministrovih besedah svet agencije pri odločitvah glede metodologije ni bil soglasen, kar se mu zdi alarmantno. Tudi sicer bi želel, da bi se stroka in drugi deležniki glede novega sistema poenotili, pa se niso.

Glede novih članov sveta agencije, ki jih imenuje DZ na predlog vlade, pristojni pričakujejo, da bo odziv strokovnjakov večji, kot je na razpolago mest. Ni nujno, da so člani sveta samo energetiki, temveč so lahko tudi pravniki, strojniki oz. ekonomisti, ki pa morajo poznati področje energetike, pravi ministrstvo.

Aleksander Mervar. FOTO: Blaž Samec, Delo

Eles predlaga tri časovne bloke

Direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Elesa Aleksander Mervar je dejal, da podpira reformo omrežninskega sistema in zagovarja usmeritev, naj vsak plača toliko, kolikor uporablja omrežje. Je pa analiza Elesa pokazala, da opredelitev petih časovnih blokov ne odraža aktualnega stanja v omrežju, predvsem ne množičnega dodatnega priklopa samooskrbnih sončnih elektrarn v zadnjem obdobju.

Tako predlagajo tri časovne bloke na delovni dan in dva časovna bloka na dela prost dan, ukinitev višje in nižje sezone za dve do tri leta, saj trenutno gospodarstvo nima naprav, ki bi omogočale prilagajanje odjema, ter upoštevanje od pet do deset konic porabe v vsakem od blokov, ne le treh konic v minulem letu, pri določanju moči.

Če bi prehod na star sistem obračunavanja omrežnine, k čemur je decembra Agencijo za energijo pozvala vlada, trajal več kot pol leta, pa je spremembo časovnih blokov in tarif mogoče uvesti takoj, je povedal Mervar.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo svet agencije v prihodnje v sodelovanju z Elesom sprejel popravke trenutnega sistema obračunavanja omrežnine.