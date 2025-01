Koalicija z zakonom proti visokim stroškom! Gospodinjstva bi lahko januarja in februarja plačala manj

Koalicijski poslanci so v Državni zbor vložili predlog zakona, ki predvideva začasno znižanje omrežnine za gospodinjske odjemalce električne energije v najdražjem časovnem bloku za januar in februar. Cilj je omiliti visoke stroške omrežnine, ki so posledica nove metodologije obračunavanja.

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic visoke omrežnine predvideva:

Znižanje tarifnih postavk za obračunsko moč v višji sezoni (časovni blok 1) na raven tarifnih postavk časovnega bloka 2.

Oprostitev obračuna presežne moči za gospodinjske odjemalce v času višje sezone.

Finančna sredstva za kritje izpada prihodkov bodo črpana iz presežkov omrežnin družbe Eles. Ukrep ne bo vplival na državni proračun in, kot zagotavlja koalicija, tudi ne bo ogrozil vzdrževanja in razvoja omrežja.

Reakcija na stisko prebivalcev

V Gibanju Svoboda so poudarili, da zakonodajni predlog naslavlja stisko prebivalcev, ki so jih presenetile visoke omrežnine. Povišanje cen ocenjujejo kot »neživljenjsko, nesorazmerno in kontraproduktivno v luči zelenega prehoda«.

»Namen zakona ni poseg v metodologijo obračunavanja, temveč omilitev njenih posledic,« so dodali. Agencijo za energijo so ponovno pozvali, naj preuči nesorazmerja med posameznimi časovnimi bloki in sezonskimi tarifami.

Spor med vlado in Agencijo za energijo

Predlog zakona je del širšega spora med vlado in Agencijo za energijo. Vlada je agencijo pozvala, naj prilagodi metodologijo, da bi zmanjšala obremenitve gospodinjstev z lastnimi sončnimi elektrarnami in podjetij v zimskem obdobju. Prav tako je pozvala k odstopu preostalih članov sveta agencije, kar je sprožilo opozorila o političnih pritiskih.

Agencija vztraja, da je metodologija skladna z evropskimi smernicami in strokovno utemeljena. Podporo je prejela tudi od Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost nad političnimi pritiski in poudarila pomen neodvisnosti regulatorjev.

Nadaljnji koraki v Bruslju

V četrtek bo na to temo potekal sestanek v Bruslju, kjer bo Slovenijo zastopala državna sekretarka Tina Seršen. Cilj srečanja je predstavitev vladnih stališč Evropski komisiji in iskanje rešitev za razrešitev spora.